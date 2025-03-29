Анна Седокова призналась, что стала бояться людей после смерти Яниса Тимма

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова рассказала, что стала бояться людей после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы.
Певица отметила, что несколько месяцев просидела дома, находясь в ужасном состоянии и думая, что весь мир настроен против неё.
Однако спустя время именно музыка помогла Анне заглушить боль в душе. Тогда Седокова написала песню и музыку к ней, в которой выразила все свои чувства и эмоции.
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«Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла всё. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», – призналась Седокова в беседе с VOICE.Певица добавила, что в первое время у неё совершенно не было мыслей о творчестве, поскольку она даже не понимала, как жить дальше. Тяжело было и её сыну, который был сильно привязан к отчиму. Мальчик даже стал заниматься баскетболом, поскольку очень боготворил Тимму.
Однако спустя время именно музыка помогла Анне заглушить боль в душе. Тогда Седокова написала песню и музыку к ней, в которой выразила все свои чувства и эмоции.
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Анастасия Чинкова