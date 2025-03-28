«Ночами ревела под лестницей»: Седокова о своей жизни после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
Певица Анна Седокова тяжело переживала уход из жизни своего возлюбленного Яниса Тиммы, но опорой для нее, по ее словам, стал маленький сын Гектор.
«Я просто не помню, как я выживала эти дни, эти месяцы. Наш маленький сын стал опорой, ночами ревела под лестницей», — поделилась исполнительница в соцсетях.
В настоящее время Седокова потихоньку возвращается к активной жизни и даже выдает новые композиции. Бьюти-обозреватели уже оценили текст песни, назвав его жизнеутверждающим.
«Как бы ни было больно, как бы ни было сложно, надо встать, подняться, надо жить, поверь», — спела Седокова.
Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Мужчина не смог смириться с уходом от него певицы.
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