Отец Яниса Тиммы об Анне Седоковой: «Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили её до конца или нет»

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Отец баскетболиста Яниса Тиммы продолжает конфликтовать с бывшей супругой сына. Райтис Тимма убеждён, что певица Анна Седокова не любила спортсмена, который добровольно ушёл из жизни в декабре прошлого года.
Мужчина отметил, что Седокова наняла семь адвокатов, после чего задался вопросом, зачем столько защиты человеку, который утверждает, что ни в чём не виновен.
Также Райтис отметил, что Янис никогда не был в депрессии и не употреблял запрещённые вещества. Однако он очень сильно переживал за отношения с женой, которую сильно любил. По словам отца баскетболиста, Анна постоянно изменяла.
Подверг сомнению отец Тиммы и психологическое состояние певицы. Сразу после самоубийства бывшего мужа она попала в больницу с нервным срывом.
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Также Райтис отметил, что Янис никогда не был в депрессии и не употреблял запрещённые вещества. Однако он очень сильно переживал за отношения с женой, которую сильно любил. По словам отца баскетболиста, Анна постоянно изменяла.
Подверг сомнению отец Тиммы и психологическое состояние певицы. Сразу после самоубийства бывшего мужа она попала в больницу с нервным срывом.
«Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили её до конца или нет», – заявил Райтис Тимма.Читайте также:
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Анастасия Чинкова