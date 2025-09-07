Анна Седокова рассказала, что сын не впустил её домой из-за букета от поклонника

07 сентября 2025, 16:51

Седокова призналась, что её сын закрыл перед ней дверь, увидев цветы от мужчины

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова, бывшая участница группы «ВИА Гра» и мама троих детей, продолжает совмещать воспитание детей с карьерой, восстанавливаясь после утраты — в мае умер её бывший супруг, баскетболист Янис Тимма. Сын певицы, восьмилетний Гектор, был особенно близок с отчимом.





На днях артистка поделилась необычным случаем: мальчик не захотел пускать её домой, увидев в её руках роскошный букет. Седокова записала момент на видео — на кадрах видно, как ребёнок захлопывает перед ней дверь.





«Меня выгнали из дома. Впусти, пожалуйста, больше не будет цветов, честно. Я даже не знаю, от кого. Впусти!» — обратилась певица к сыну, пытаясь пошутить над ситуацией.