Дженнифер Лопес проводит время с детьми бывшего супруга

07 сентября 2025, 15:59

Дженнифер Лопес продолжает общаться с сыном Бена Аффлека после расставания

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Даже после расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес сохраняет теплые отношения с его детьми. Накануне певицу заметили в Беверли-Хиллз вместе с 13-летним Сэмюэлем, сыном актёра. Они вместе гуляли по торговому центру, а на выходе у подростка в руках был большой пакет Balenciaga — как сообщает Super, внутри оказалась новая пара кроссовок.