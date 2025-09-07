Достижения.рф

Дженнифер Лопес проводит время с детьми бывшего супруга

Дженнифер Лопес продолжает общаться с сыном Бена Аффлека после расставания
Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Даже после расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес сохраняет теплые отношения с его детьми. Накануне певицу заметили в Беверли-Хиллз вместе с 13-летним Сэмюэлем, сыном актёра. Они вместе гуляли по торговому центру, а на выходе у подростка в руках был большой пакет Balenciaga — как сообщает Super, внутри оказалась новая пара кроссовок.



Во время выхода Лопес выглядела стильно и подтянуто: она надела укороченный белый топ с длинными рукавами и чёрные брюки с низкой посадкой, дополнив образ прозрачными туфлями на каблуке и вместительной сумкой Dior.

О том, что Дженнифер хорошо ладит с его детьми, Бен Аффлек говорил ещё весной. По словам актёра, Лопес всегда проявляла заботу и находила общий язык с его семьёй.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0