Дженнифер Лопес проводит время с детьми бывшего супруга
Даже после расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес сохраняет теплые отношения с его детьми. Накануне певицу заметили в Беверли-Хиллз вместе с 13-летним Сэмюэлем, сыном актёра. Они вместе гуляли по торговому центру, а на выходе у подростка в руках был большой пакет Balenciaga — как сообщает Super, внутри оказалась новая пара кроссовок.
Во время выхода Лопес выглядела стильно и подтянуто: она надела укороченный белый топ с длинными рукавами и чёрные брюки с низкой посадкой, дополнив образ прозрачными туфлями на каблуке и вместительной сумкой Dior.
О том, что Дженнифер хорошо ладит с его детьми, Бен Аффлек говорил ещё весной. По словам актёра, Лопес всегда проявляла заботу и находила общий язык с его семьёй.
