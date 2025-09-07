Наталья Рудова предстала в неожиданном образе с короткой стрижкой
42-летняя актриса Наталья Рудова удивила подписчиков новым образом, который представила в личном блоге.
Звезда опубликовала серию снимков, на которых запечатлена с короткой стрижкой и насыщенно чёрными волосами. Такой стиль стал резким контрастом с привычным образом актрисы, известной своей светлой шевелюрой.
На фото Рудова позирует в свободной белой рубашке. Комментариев к перевоплощению она не дала, ограничившись в описании публикации чёрным сердцем.
Образ вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Многие оценили смелый эксперимент, а некоторые даже сравнили Наталью с Анджелиной Джоли в драме «Джиа». Однако не все были в восторге от перемен: одна из подписчиц выразила мнение, что надеется — это лишь парик, потому что блондинка Рудова ей ближе по духу.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
