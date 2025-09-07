Наталья Рудова предстала в неожиданном образе с короткой стрижкой

07 сентября 2025, 14:02

Наталья Рудова примерила каре и тёмный цвет волос для фотосессии

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

42-летняя актриса Наталья Рудова удивила подписчиков новым образом, который представила в личном блоге.