Сын Арнольда Шварценеггера тайно женился на модели Эбби Чемпион
31-летний Патрик Шварценеггер, сын актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, вступил в брак. Как сообщает Daily Mail, свадьба прошла в закрытом формате в элитном загородном клубе Gozzer Ranch, расположенном в живописном районе Айдахо. Для церемонии молодожёны выбрали утёс с видом на озеро Кер-д’Ален, что создало по-настоящему романтичную атмосферу.
Патрик появился на торжестве в кремовом пиджаке и классических тёмных брюках. Его избранница, 28-летняя модель Эбби Чемпион, вышла к алтарю в элегантном кремовом платье с пышной юбкой и длинной кружевной фатой. Подружки невесты были одеты в наряды нежно-жёлтого цвета, тогда как 11 шаферов жениха выбрали традиционные чёрные смокинги.
На свадьбе присутствовали близкие пары, включая родителей жениха — Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер, его сестру Кэтрин Шварценеггер вместе с супругом, актёром Крисом Праттом. Также на церемонии были родители невесты, Грег и Лора Чемпион, и её сестра, модель Баскин Чемпион.
