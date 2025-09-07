Сын Арнольда Шварценеггера тайно женился на модели Эбби Чемпион

07 сентября 2025, 14:40

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион тайно сыграли свадьбу в Айдахо

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер (Фото: Instagram* / @abbychampion)

31-летний Патрик Шварценеггер, сын актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, вступил в брак. Как сообщает Daily Mail, свадьба прошла в закрытом формате в элитном загородном клубе Gozzer Ranch, расположенном в живописном районе Айдахо. Для церемонии молодожёны выбрали утёс с видом на озеро Кер-д’Ален, что создало по-настоящему романтичную атмосферу.