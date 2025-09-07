Достижения.рф

Сын Арнольда Шварценеггера тайно женился на модели Эбби Чемпион

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион тайно сыграли свадьбу в Айдахо
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер (Фото: Instagram* / @abbychampion)

31-летний Патрик Шварценеггер, сын актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, вступил в брак. Как сообщает Daily Mail, свадьба прошла в закрытом формате в элитном загородном клубе Gozzer Ranch, расположенном в живописном районе Айдахо. Для церемонии молодожёны выбрали утёс с видом на озеро Кер-д’Ален, что создало по-настоящему романтичную атмосферу.



Патрик появился на торжестве в кремовом пиджаке и классических тёмных брюках. Его избранница, 28-летняя модель Эбби Чемпион, вышла к алтарю в элегантном кремовом платье с пышной юбкой и длинной кружевной фатой. Подружки невесты были одеты в наряды нежно-жёлтого цвета, тогда как 11 шаферов жениха выбрали традиционные чёрные смокинги.

На свадьбе присутствовали близкие пары, включая родителей жениха — Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер, его сестру Кэтрин Шварценеггер вместе с супругом, актёром Крисом Праттом. Также на церемонии были родители невесты, Грег и Лора Чемпион, и её сестра, модель Баскин Чемпион.

