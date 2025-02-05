Анна Седокова рассказала, как её сын узнал о смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: соцсети)
Анна Седокова рассказала, что её сын Гектор узнал о смерти Яниса Тиммы от мальчика в баскетбольном лагере. Сама певица в это время находилась в больнице и пыталась прийти в себя.
В своих соцсетях Седокова рассказала, что отправила сына в лагерь и попросила ничего не говорить ему о произошедшем, пока она полностью не восстановится и не расскажет ему сама.
Однако всё пошло не по плану. К Гектору подошёл какой-то мальчик со словами: «Я знаю, что твой папа умер. Что такое суицид?». Когда звезда узнала об этом инциденте с её сыном, она поняла, что оградить ребёнка от тяжёлой информации не получится. Тогда она приняла решение выписаться из больницы и уехать с сыном «подальше от всего».
Седокова рассказала, что в тот период была очень слаба, падала в обмороки и еле стояла на ногах, но она нашла в себе силы, купила билеты на самолёт и увезла сына.
Напомним, что Гектор появился на свет в браке Седоковой с бизнесменом Артёмом Комаровым.
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Однако всё пошло не по плану. К Гектору подошёл какой-то мальчик со словами: «Я знаю, что твой папа умер. Что такое суицид?». Когда звезда узнала об этом инциденте с её сыном, она поняла, что оградить ребёнка от тяжёлой информации не получится. Тогда она приняла решение выписаться из больницы и уехать с сыном «подальше от всего».
Седокова рассказала, что в тот период была очень слаба, падала в обмороки и еле стояла на ногах, но она нашла в себе силы, купила билеты на самолёт и увезла сына.
Напомним, что Гектор появился на свет в браке Седоковой с бизнесменом Артёмом Комаровым.
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Анастасия Чинкова