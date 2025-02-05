В Латвии продолжают настаивать, что Яниса Тимму убили. В деле появились новые подозреваемые

Янис Тимма (фото: соцсети)
В Латвии продолжают настаивать, что баскетболиста Яниса Тимму убили. Теперь в этом подозревают человека, мастерски скручивающего узлы.
Адвокат семьи Юрис Гринвалдс заявил, что узел верёвочной петли слишком сложный, он завязан точно и аккуратно, что может сделать только человек, обладающий специальными знаниями и практикой. Это, по его словам, могут быть альпинисты, моряки или люди, прошедшие специальную подготовку.
Адвокат подчеркнул, что в случаях насильственной смерти через повешение необходимо установить все детали этого метода.
Также Гринвалдс добавил, что московские следователи пока отказываются отвечать на запросы коллег из Латвии.
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Адвокат подчеркнул, что в случаях насильственной смерти через повешение необходимо установить все детали этого метода.
Также Гринвалдс добавил, что московские следователи пока отказываются отвечать на запросы коллег из Латвии.
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Анастасия Чинкова