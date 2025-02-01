«Она ему отказала»: называвший себя другом Яниса Тиммы Марк Пугачёв пытался закрутить роман с Анной Седоковой

Марк Пугачёв (фото: соцсети)
Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в одном из московских хостелов. Марк Пугачёв, называющий себя близким другом покойного, активно призывает расследовать причастность к этому бывшей супруги спортсмена певицы Анны Седоковой.
Бизнесмен, проживающий в Майями утверждает, что действует в интересах погибшего друга. Однако знакомые Марка рассказали, что причиной ненависти к Седоковой стал её отказ закрутить с ним роман.
В прошлом году Седокова откровенно поделилась в соцсетях проблемами, которые возникают в её браке с Тиммой. Под этим постом Пугачёв отставил комментарий «Sexy», который бывшая солистка группы «ВИА Гра» проигнорировала.
Также знакомые Марка рассказали, что неоднозначными были и отношения мужчины с баскетболистом. Тимма доверил ему свой автомобиль, когда переехал из Майями в Москву. Пугачёв, воспользовавшись случаем, решил заработать и начал сдавать машину в аренду. Когда авто пострадало в ДТП, Пугачёв сделал некачественный и бюджетный ремонт, чем сильно возмутил спортсмена.
Также, по словам блогеров, Марка на самом деле зовут Дмитрием, до переезда в США он работал стриптизёром в Москве.
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В прошлом году Седокова откровенно поделилась в соцсетях проблемами, которые возникают в её браке с Тиммой. Под этим постом Пугачёв отставил комментарий «Sexy», который бывшая солистка группы «ВИА Гра» проигнорировала.
Также знакомые Марка рассказали, что неоднозначными были и отношения мужчины с баскетболистом. Тимма доверил ему свой автомобиль, когда переехал из Майями в Москву. Пугачёв, воспользовавшись случаем, решил заработать и начал сдавать машину в аренду. Когда авто пострадало в ДТП, Пугачёв сделал некачественный и бюджетный ремонт, чем сильно возмутил спортсмена.
Также, по словам блогеров, Марка на самом деле зовут Дмитрием, до переезда в США он работал стриптизёром в Москве.
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Анастасия Чинкова