Седокову могут вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певицу Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Super со ссылкой на отца покойного спортсмена и адвоката их семьи Юриса Гринвалдса.
«Певица говорила о пугающих сообщениях и фотографиях от Яниса, которые он якобы отправлял ей перед смертью. Однако московские следователи допустили ошибку и не потребовали у Анны этих материалов», — заявил Гринвалдс.Кроме того, по его словам, на месте обнаружения тела Яниса была нарушена обстановка, а человек, нашедший его, участия в следственном эксперименте не принимал.
Так, адвокат считает, что необходимо проверить показания свидетеля и выяснить, где труп находился изначально, а также, по его словам, непонятно, кто положил телефон Яниса ему на живот.
Гринвалдс выразил надежду на возбуждение уголовного дела по факту смерти Тиммы в России.
Мужчина уверен, что узел верёвочной петли слишком сложный, он завязан точно и аккуратно, что может сделать только человек, обладающий специальными знаниями и практикой. Это, по его словам, могут быть альпинисты, моряки или люди, прошедшие специальную подготовку.
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Элина Позднякова