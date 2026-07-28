28 июля 2026, 11:31

Тимур Родригез и Катя Кабак (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Тимур Родригез стал известен широкой публике благодаря выступлениям в КВН и работе в Comedy Club, а Катя Кабак построила успешную карьеру актрисы и продюсера. До встречи друг с другом каждый из них жил своей жизнью, состоял в браке и строил семью. У юмориста подрастали двое сыновей, у актрисы также была благополучная семейная жизнь. Однако со временем они поняли, что не представляют будущего друг без друга. Их роман начался лишь после череды громких событий, сопровождавшихся распадом двух семей. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Тимура Родригеза, учеба и первые шаги к славе Музыкальная карьера Тимура Родригеза и отношения с Анной Девочкиной Развод Тимура Родригеза с Анной Девочкиной и обвинения в изменах Почему Тимур Родригез расстался с женой Катя Кабак: детство, образование и начало актерской карьеры Карьера Екатерины Кабак в кино и на телевидении Развод Кати Кабак и признание о причинах расставания Как начался роман Тимура Родригеза и Кати Кабак Когда Тимур Родригез признался Кате Кабак в любви Свадьба Тимура Родригеза и Кати Кабак Иск Тимура Родригеза об уменьшении алиментов и комментарии сторон

Детство Тимура Родригеза, учеба и первые шаги к славе

Тимур Родригез и Гарик Харламов (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Музыкальная карьера Тимура Родригеза и отношения с Анной Девочкиной

Тимур Родригез (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Развод Тимура Родригеза с Анной Девочкиной и обвинения в изменах

Тимур Родригез и Анна Девочкина (фото: Instagram* / trodriguezzz)

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — сообщил Родригез.

Почему Тимур Родригез расстался с женой

Тимур Родригез и Анна Девочкина (фото: Instagram* / trodriguezzz)

«Мы находились в разных местах. В период с того момента, как я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде. Но фишка в следующем: сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным», — объяснял Тимур.

Катя Кабак: детство, образование и начало актерской карьеры

Тимур Родригез и Катя Кабак (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Карьера Екатерины Кабак в кино и на телевидении

«Не остепениться»: Актриса Лиза Моряк раскрыла свою главную мечту

Развод Кати Кабак и признание о причинах расставания

Тимур Родригез и Катя Кабак (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Как начался роман Тимура Родригеза и Кати Кабак

Тимур Родригез и Катя Кабак (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Когда Тимур Родригез признался Кате Кабак в любви

Тимур Родригез и Катя Кабак (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Свадьба Тимура Родригеза и Кати Кабак

«Для меня это не было чем-то, о чем я постоянно думала или чего ждала — в этих отношениях у меня есть ощущение такой гармонии и спокойствия, что мы и так уже жили как семья. Все было настолько естественно и хорошо, что я просто наслаждалась тем, что между нами происходит», — поделилась своими эмоциями Кабак.

Тимур Родригез и Анна Девочкина (фото: Instagram* / trodriguezzz)

Иск Тимура Родригеза об уменьшении алиментов и комментарии сторон

«Анна ведет себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше. Хотя бывший ей больше ничего не должен. А исполнительное производство может закончиться и арестом счетов, и запретом на выезд за границу», — говорили в окружении певца.

Тимур Родригез и Анна Девочкина (фото: Instagram* / trodriguezzz)

«Надеемся, что личные эмоции, обиды или желание испортить человеку важное событие в жизни никак не повлияют на процессуальные решения и не приведут к необоснованным ограничениям, таким как запрет на выезд, арест счетов или иные меры принудительного исполнения. На данный момент, как видно из постановлений пристава, никаких долгов нет», — заявил Жорин.