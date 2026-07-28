«Анна ведет себя как обиженная женщина»: расстался с женой по телефону и ушел к Кате Кабак. Что известно о личной жизни Тимура Родригеза?
Тимур Родригез стал известен широкой публике благодаря выступлениям в КВН и работе в Comedy Club, а Катя Кабак построила успешную карьеру актрисы и продюсера. До встречи друг с другом каждый из них жил своей жизнью, состоял в браке и строил семью. У юмориста подрастали двое сыновей, у актрисы также была благополучная семейная жизнь. Однако со временем они поняли, что не представляют будущего друг без друга. Их роман начался лишь после череды громких событий, сопровождавшихся распадом двух семей. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство Тимура Родригеза, учеба и первые шаги к славеТимур Родригез, настоящая фамилия которого Керимов, вырос в творческой семье. Его отец родился в Пензе в семье актера кукольного театра Михаила Керимова и преподавателя английского и немецкого языков Златы Левиной. Будущий артист с детства много времени проводил за кулисами, наблюдал за работой театра, принимал активное участие в школьных мероприятиях и мечтал связать жизнь со сценой.
После окончания школы Тимур хотел поступить в театральный вуз Москвы, однако не решился на переезд в столицу. Вместо этого он стал студентом факультета иностранных языков Пензенского педагогического университета. Позже Родригез не раз говорил, что благодаря полученному образованию при необходимости смог бы работать переводчиком или преподавателем английского и французского языков.
Во время учебы в университете Тимур начал играть в КВН. Именно тогда он познакомился с Павлом Волей, который вскоре стал для него не только товарищем по команде, но и коллегой по работе на пензенском телевидении. Позднее Тимур, Павел Воля и Леонид Школьник приняли решение отправиться в Москву, чтобы строить карьеру.
В столице Родригез сотрудничал с различными телеканалами, однако настоящую популярность ему принесло участие в Comedy Club. После ухода из проекта артист продолжил активно работать на телевидении, став ведущим многочисленных развлекательных программ, музыкальных шоу и проектов о путешествиях. В последние годы Тимур Родригез ведет трэвел-шоу «Попутчик» на телеканале НТВ.
Музыкальная карьера Тимура Родригеза и отношения с Анной ДевочкинойЗавершив работу в Comedy Club, Тимур Родригез сосредоточился на музыкальной карьере. Уже в 2009 году артист представил первую сольную композицию, а спустя шесть лет выпустил дебютный мини-альбом. С тех пор музыка и телевидение остаются главными направлениями его профессиональной деятельности.
В личной жизни долгое время также царила стабильность. В 2007 году Тимур женился на Анне Девочкиной, с которой познакомился в одном из ночных клубов. В семье родились двое сыновей: в 2009 году появился на свет Мигель, а в 2012 году — Даниэль.
Развод Тимура Родригеза с Анной Девочкиной и обвинения в изменахОсенью 2023 года Тимур Родригез публично сообщил о разводе с супругой после шестнадцати лет отношений. При этом шоумен подчеркнул, что не собирается раскрывать причины расставания.
Однако Анна Девочкина предпочла не хранить молчание. Она рассказала, что еще за год до официального развода переехала в Италию, где сейчас живет вместе с сыновьями. По словам бывшей жены артиста, она прекрасно знает всех женщин, с которыми Тимур изменял ей.
Близкие Анны утверждали, что на протяжении долгого времени она пыталась сохранить семью, несмотря на постоянные измены и предательство мужа. Окончательное решение о разводе женщина приняла после того, как предполагаемые любовницы Родригеза начали писать ей лично.
При этом слухи о неверности артиста появились задолго до официального объявления о разводе. Многие считали, что распад семьи оказался лишь вопросом времени. Уже спустя несколько месяцев после откровенных заявлений бывшей супруги Тимур Родригез начал выходить в свет вместе с актрисой Катей Кабак.
Сам артист ограничился официальным обращением к подписчикам:
«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — сообщил Родригез.
Почему Тимур Родригез расстался с женойПозже Тимур Родригез рассказал подробности расставания. По его словам, разговор о разводе состоялся по телефону, поскольку супруги находились в разных странах.
Артист объяснил, что после разговора с женой сразу начал строить новые отношения. До возвращения Анны они почти месяц не виделись, поэтому о переменах в его личной жизни она узнала только после приезда.
«Мы находились в разных местах. В период с того момента, как я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде. Но фишка в следующем: сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше. И я бы, конечно, был последним человеком, если бы было наоборот, но я сделал так, как считал честным и правильным», — объяснял Тимур.
Катя Кабак: детство, образование и начало актерской карьерыКатя Кабак родилась в Москве в декабре 1990 года. Уже в детстве стало понятно, что она мечтает связать свою жизнь с творчеством и сценой. С ранних лет будущая актриса занималась музыкой и танцами, а в девятилетнем возрасте поступила в модельную школу, где начала участвовать в детских показах мод. Спустя год Екатерина продолжила обучение в агентстве моды и танца «Миллениум», одновременно став актрисой детского театра «Эколь».
Еще в школьные годы Кабак представляла себя на театральной сцене и съемочной площадке. После получения аттестата она подала документы сразу в несколько театральных вузов Москвы. В результате Екатерина стала студенткой продюсерского факультета ВГИКа. Получив диплом, она решила продолжить образование и поступила в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, где уже осваивала актерскую профессию.
Карьера Екатерины Кабак в кино и на телевиденииВпервые зрители увидели Екатерину Кабак на экране, когда ей исполнилось всего 16 лет. Дебют молодой актрисы состоялся в сериале «Женские истории». Уже через год она получила первую главную роль, снявшись в проекте «Мачеха», а затем стала работать в его продолжении под названием «Взрослые игры».
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Со временем фильмография актрисы пополнилась новыми популярными проектами. Наибольшую известность Екатерине Кабак принесли роли в сериалах «Универ», «Клуб» и «Мажор в Сочи», а также участие в фильме «Гуляй, Вася!». Параллельно с развитием карьеры актриса строила и личную жизнь. В 2017 году она вышла замуж, а спустя два года впервые стала матерью, родив дочь.
Развод Кати Кабак и признание о причинах расставанияВ 2024 году Екатерина Кабак сообщила о разводе с супругом. При этом актриса отмечала, что им удалось расстаться спокойно, без громких конфликтов, взаимных обвинений и публичных скандалов. По словам Кабак, она дала бывшему мужу время принять произошедшие перемены и пережить этот непростой период.
При этом актриса не стала скрывать, что главным поводом для распада ее брака стали отношения с Тимуром Родригезом.
Как начался роман Тимура Родригеза и Кати КабакТимур Родригез и Катя Кабак были знакомы много лет. Их пути регулярно пересекались благодаря работе в российском шоу-бизнесе, где они неоднократно встречались на светских мероприятиях, премьерах и других публичных событиях.
Позже Родригез признавался, что всегда воспринимал Катю как очень доброго, искреннего и светлого человека. По его словам, рядом с ней неизменно хотелось проводить больше времени. На протяжении пятнадцати лет они поздравляли друг друга с праздниками, а Тимур нередко специально приезжал поздравить Екатерину с днем рождения лично, не ограничиваясь телефонным звонком.
Все эти годы их общение оставалось исключительно дружеским. Каждая встреча проходила тепло и непринужденно, собеседники легко находили темы для разговоров, однако до развода Родригеза между ними не возникало романтических отношений.
После того как общественность узнала о расставании Тимура с супругой, Катя позвонила ему, чтобы поздравить с днем рождения. Во время разговора они договорились встретиться. Несмотря на многочисленные слухи, которые уже тогда распространялись вокруг их общения, отношения Тимура и Екатерины продолжали оставаться исключительно дружескими, хотя многие уже были уверены в существовании романа.
Когда Тимур Родригез признался Кате Кабак в любвиПереломный момент наступил во время совместной работы над музыкальным клипом. Именно тогда оба неожиданно поняли, что их отношения перестали быть просто дружескими.
Во время съемок Тимур постоянно переживал за Екатерину, поддерживал ее и старался поднять настроение. В какой-то момент актриса прямо спросила, почему он настолько волнуется за нее. Тогда Родригез признался, что любит ее. В ответ Екатерина также открыто рассказала о своих чувствах.
Вскоре после этого актриса официально оформила развод с супругом и переехала жить к Тимуру Родригезу.
Свадьба Тимура Родригеза и Кати КабакВ апреле 2026 года Тимур Родригез сделал Екатерине Кабак предложение руки и сердца. Позже актриса рассказала журналистам, что предложение стало для нее приятным, но вовсе не долгожданным событием.
«Для меня это не было чем-то, о чем я постоянно думала или чего ждала — в этих отношениях у меня есть ощущение такой гармонии и спокойствия, что мы и так уже жили как семья. Все было настолько естественно и хорошо, что я просто наслаждалась тем, что между нами происходит», — поделилась своими эмоциями Кабак.Уже в июне 2026 года влюбленные официально зарегистрировали брак. Практически сразу после свадьбы Тимур Родригез обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментных выплат в три раза.
По словам артиста, после развода он оставил бывшей супруге всю недвижимость. Кроме того, стороны договорились, что Тимур ежемесячно будет выплачивать на содержание сыновей 1,5 миллиона рублей, а еще 500 тысяч рублей — на содержание бывшей жены.
Иск Тимура Родригеза об уменьшении алиментов и комментарии сторонПредставители окружения Родригеза заявляли, что Анна Девочкина руководствуется исключительно личными эмоциями.
«Анна ведет себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше. Хотя бывший ей больше ничего не должен. А исполнительное производство может закончиться и арестом счетов, и запретом на выезд за границу», — говорили в окружении певца.Свою позицию озвучила и одна из подруг Анны Девочкиной, попросившая не раскрывать ее имя. Она отметила, что неоднократно говорила Ане о бессмысленности её обид. Кроме того, девушка напомнила ей, что у неё всё хорошо: есть новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, а дети ходят в лучшие школы Испании, бывший муж Тимур оставил ей всё имущество. Несмотря на эти доводы, Аня отказывается ее слушать.
Комментарий по поводу сложившейся ситуации дал и адвокат Тимура Родригеза Сергей Жорин. Он выразил сомнение в мотивах бывшей супруги Тимура, предположив, что ее действия вызваны личной обидой из-за его новой счастливой жизни и предстоящей свадьбы.
«Надеемся, что личные эмоции, обиды или желание испортить человеку важное событие в жизни никак не повлияют на процессуальные решения и не приведут к необоснованным ограничениям, таким как запрет на выезд, арест счетов или иные меры принудительного исполнения. На данный момент, как видно из постановлений пристава, никаких долгов нет», — заявил Жорин.В июле 2026 года стало известно, что судебные приставы возбудили в отношении Тимура Родригеза исполнительное производство. Основанием стали нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов на детей. Сумма требований превысила 7,1 миллиона рублей.