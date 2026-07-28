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Роза Сябитова предложила Филиппу Киркорову сожительство вместо брака

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая Роза Сябитова на премьере фильма «За любовь» высказалась о личной жизни Филиппа Киркорова. По её мнению, поп-королю не стоит регистрировать брак, а лучше рассмотреть формат сожительства.



Свою позицию сваха аргументировала наличием у артиста двоих детей.

«Сожительствуйте, пожалуйста. А у него двое детей. Зачем делить? Зачем по судам ходить? Ну кому это нужно?» — подчеркнула Роза.
Сябитова обратила внимание на то, что с возрастом люди начинают подходить к отношениям прагматичнее и учитывать юридические нюансы. В случае с Киркоровым, по её словам, регистрация отношений способна негативно сказаться на его семейной ситуации.

Ранее Роза Сябитова раскрыла, как Михаил Галустян изменит жизнь своей новой супруги. Сваха считает, что этот союз может принести женщине известность.

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Ольга Щелокова

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