Софья Синицына объяснила, почему ей комфортно сниматься обнажённой

07 сентября 2025, 20:37

Актриса Софья Синицына призналась, что откровенные сцены ей по душе

Софья Синицына (Фото: Instagram* / @yasinitsyna)

Актриса Софья Синицына рассказала, что чувствует себя уверенно в откровенных сценах и не стесняется появляться обнажённой перед камерой. В интервью Grazia она призналась, что ей нравится быть в центре внимания и она не видит в таких съёмках ничего постыдного.







«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят», — отметила артистка, объясняя, почему легко соглашается на съёмки без одежды или участие в чувственных эпизодах.

«Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнерами, и что? Но их больше нет с нами», — заявила Синицына.