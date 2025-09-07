Софья Синицына объяснила, почему ей комфортно сниматься обнажённой
Актриса Софья Синицына призналась, что откровенные сцены ей по душе
Актриса Софья Синицына рассказала, что чувствует себя уверенно в откровенных сценах и не стесняется появляться обнажённой перед камерой. В интервью Grazia она призналась, что ей нравится быть в центре внимания и она не видит в таких съёмках ничего постыдного.
«Я нарцисс, и мне нравится, когда на меня смотрят», — отметила артистка, объясняя, почему легко соглашается на съёмки без одежды или участие в чувственных эпизодах.Синицына также поделилась, что в прошлом её партнёры пытались влиять на её профессиональные решения — в частности, запрещали сниматься в поцелуях и постельных сценах. Но, по словам актрисы, эти попытки были тщетными.
Она отметила, что не считает такие сцены чем-то зазорным, особенно учитывая, что она не состоит в браке.
«Когда-то мужчины, которые за мной ухаживали, говорили, что я не должна целоваться с партнерами, и что? Но их больше нет с нами», — заявила Синицына.*принадлежит Meta, запрещённой в России