Зои Кравиц сблизилась с экс-участником One Direction Гарри Стайлсом
Зои Кравиц, похоже, оставила в прошлом расставание с Ченнингом Татумом и начала новые отношения — на этот раз с популярным британским артистом Гарри Стайлсом. Как утверждает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров, между актрисой и музыкантом всё складывается весьма серьёзно.
По словам источников, Кравиц может стать первой женщиной, способной по-настоящему укротить сердце Стайлса, ранее славившегося своим статусом ловеласа. Якобы именно она может изменить его репутацию и стать для него чем-то большим, чем очередное увлечение.
Первые слухи о романе появились после того, как в начале лета пару заметили вместе в Риме. Тогда же ходили разговоры, что у Гарри могли быть отношения с несколькими женщинами одновременно, но теперь источники утверждают, что связь с Зои явно выделяется на фоне всех предыдущих.
Инсайдер отметил, что певец проявляет в этих отношениях больше старания, чем когда-либо прежде, что говорит о его серьёзных намерениях.
Также сообщается, что после непростого периода в жизни — в том числе на фоне потери близкого друга и коллеги по группе One Direction Лиама Пейна — именно Кравиц принесла в его повседневность стабильность и поддержку, в которых он остро нуждался.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
