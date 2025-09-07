Зои Кравиц сблизилась с экс-участником One Direction Гарри Стайлсом

07 сентября 2025, 21:16

Зои Кравиц приписывают роман с британским певцом Гарри Стайлсом

Зои Кравиц (Фото: Instagram* / @zoeisabellakravitz)

Зои Кравиц, похоже, оставила в прошлом расставание с Ченнингом Татумом и начала новые отношения — на этот раз с популярным британским артистом Гарри Стайлсом. Как утверждает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров, между актрисой и музыкантом всё складывается весьма серьёзно.