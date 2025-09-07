«Роман закончился через 20 минут»: Олеся Иванченко поведала о «химии» с Тимати

07 сентября 2025, 21:37

Олеся Иванченко прокомментировала слухи о романе с Тимати

Тимур Юнусов (Фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко прокомментировала слухи о романе с рэпером Тимуром Юнусовым, выступающего под псевдонимом Тимати. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.





Иванченко призналась, что во время съёмок между ней и артистом действительно возникла химия, но она быстро исчезла. Она объяснила, как подписчики начали подозревать её в отношениях с рэпером.

«Он тоже своей энергией на меня повлиял. Наш роман с Тимати закончился, когда приехал Максим (парень Олеси — Прим. Ред.)», — рассказала девушка.