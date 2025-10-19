Анна Седокова сделала эмоциональное признание на концерте в Петербурге

19 октября 2025, 04:28

Певица Анна Седокова назвала Петербург городом любви

Анна Седокова (Фото: Telegram / @secretanna)

Певица Анна Седокова дала концерт в банкетном зале на Пискаревском проспекте в Петербурге, где порадовала поклонников своими лучшими композициями. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Во время выступления певица не только исполняла хиты, но и активно взаимодействовала с публикой. Она адресовала комплименты своим поклонникам и даже поздравила одну из зрительниц с днем рождения. Особое внимание привлекло эмоциональное признание Седоковой в любви к Северной столице.



«Я очень люблю Петербург, для меня это город любви. Я бы очень хотела, чтобы никогда и никто никого не оставлял», — поделилась певица.