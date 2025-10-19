Тёплый вечер с Валерией: как прошёл сольный концерт певицы в Москве
В субботу столица стала свидетелем душевного музыкального вечера, который подарила своим поклонникам известная певица Валерия. Вырезки с мероприятия опубликовал Телеграм-канал Super.ru.
Атмосфера события была по-домашнему уютной. Певица взаимодействовала с залом, искренне благодарила поклонников за поддержку. Публика подпевала любимым песням и создавала особое настроение, зажигая фонарики.
Ярким моментом вечера стало выступление Валерии вместе с детским хором, а самой трогательной деталью - присутствие Иосифа Пригожина. Он не только наслаждался возвращением любимой жены на большую сцену, но и старательно записывал каждое мгновение на камеру для семейного архива.
Концерт стал настоящим праздником музыки, света и искренних эмоций, оставив у зрителей незабываемые впечатления.
