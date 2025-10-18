«Меня заблокировали»: Ирина Горбачёва призналась Павлу Воле в провале на сайте знакомств

18 октября 2025, 22:57

Актрису Ирину Горбачёву заблокировали на сайте знакомств

Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

37-летняя актриса Ирина Горбачёва попыталась найти любовь в соцсетях, но её ожидал неожиданный итог — звезду заблокировали. Об этом сообщает VOICE.





Обладательница премий «Ника» и «Золотой орёл» рассказала Павлу Воле о своих попытках устроить личную жизнь. По словам артистки, ещё в школьные годы она чувствовала себя в тени подружки-блондинки.





«Я надеялась, что буду догуливать тех парней, с которыми она расходилась, но тут ничего не происходило», — призналась Ирина.

«Большое количество мужчин, молодых людей начали мне писать, лайкать и так далее. И я начала их представлять себе. Думаю, вот эти 150 человек. Я представляю, что выхожу из подъезда, вот они стоят каждый с цветами или с цветочком», — рассказала актриса.