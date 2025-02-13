Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после гибели Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова призналась, что больше не пишет грустные песни, опасаясь, что они сбудутся. Накануне Дня святого Валентина певица высказалась о своём состоянии после смерти бывшего супруга.
Седокова отметила, что приняла решение писать только счастливые песни. Однако это даётся ей тяжело, поскольку она не умеет писать подобные тексты.
Пост она сопроводила архивной записью с репетиции, на которой исполняет композицию «На воле» 2018 года. В песне есть следующие строчки: «Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима»..
Бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, умер 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Его тело обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Одной из версий случившегося рассматривается суицид. После этой трагедии Седокова была доставлена в больницу после нервного срыва.
Читайте также:
Янис Тимма был зависим: психиатр прояснила детали состояния бывшего мужа Анны Седоковой
Отец Тиммы назвал страдальческие видео Седоковой постановкой и удивился, что она наняла семь адвокатов
«Вся моя жизнь рухнула в одно мгновение»: Анна Седокова рассказала о своем состоянии
«И вот завтра день большой любви, который я встречаю с огромной дырой в сердце. И я правда не знаю, как жить дальше», – написала исполнительница.
Пост она сопроводила архивной записью с репетиции, на которой исполняет композицию «На воле» 2018 года. В песне есть следующие строчки: «Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима»..
Бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, умер 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Его тело обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в Москве. Одной из версий случившегося рассматривается суицид. После этой трагедии Седокова была доставлена в больницу после нервного срыва.
Читайте также:
Янис Тимма был зависим: психиатр прояснила детали состояния бывшего мужа Анны Седоковой
Отец Тиммы назвал страдальческие видео Седоковой постановкой и удивился, что она наняла семь адвокатов
«Вся моя жизнь рухнула в одно мгновение»: Анна Седокова рассказала о своем состоянии
Анастасия Чинкова