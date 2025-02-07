Отец Тиммы назвал страдальческие видео Седоковой постановкой и удивился, что она наняла семь адвокатов

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
На днях Анна Седокова сообщила подписчикам, что начала приходить в себя после смерти экс-супруга Яниса Тиммы. В дальнейшем исполнительница планирует возвращаться на большую сцену. По этому поводу резко высказался отец покойного спортсмена — Райтис Тимма.
Уточняется, что мужчина шокирован поведением 43-летней певицы. Бывший свекор раскритиковал ролики Анны, на которых она взахлеб рыдала после известия о суициде Яниса, считая их постановочными.
По его мнению, после смерти спортсмена Седокова действовала очень хладнокровно и делала все возможное, чтобы защитить себя. Тимма подчеркнул, что всего звезда шоу-бизнеса наняла семь адвокатов. Райтис подчеркнул, что у Анны есть большой и оправданный страх.
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«Я, конечно, не спорю, что Анна тоже могла переживать из-за смерти Яниса. Но на видео Анны я увидел театральность», — пояснил Райтис Тимма в соцсетях.
По его мнению, после смерти спортсмена Седокова действовала очень хладнокровно и делала все возможное, чтобы защитить себя. Тимма подчеркнул, что всего звезда шоу-бизнеса наняла семь адвокатов. Райтис подчеркнул, что у Анны есть большой и оправданный страх.
«Когда мать Яниса Аусма рано утром узнала о смерти сына, она сразу же позвонила Седоковой. Анна не отвечала на звонки несколько часов. В 11:34 по московскому времени Седокова наконец-то перезвонила. Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса», — заключил отец баскетболиста.
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Екатерина Коршунова