Отец Тиммы назвал страдальческие видео Седоковой постановкой и удивился, что она наняла семь адвокатов

На днях Анна Седокова сообщила подписчикам, что начала приходить в себя после смерти экс-супруга Яниса Тиммы. В дальнейшем исполнительница планирует возвращаться на большую сцену. По этому поводу резко высказался отец покойного спортсмена — Райтис Тимма.