«Вся моя жизнь рухнула в одно мгновение»: Анна Седокова рассказала о своем состоянии

Анна Седокова (Фото: соцсети)
В декабре бывший муж Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма совершил суицид, после чего певица попала в больницу с нервным срывом, однако сейчас она старается стабилизировать свое состояние ради детей.
Почти сразу после трагедии девушка с маленьким сыном улетела в другую страну. Сейчас Седокова пытается привести мысли в порядок и решить, как ей жить дальше.
Она отметила, что, несмотря на ужасное состояние, улыбается при сыне и делает вид, что все в порядке. По ее словам, мир вокруг нее потерял устойчивость, и все стало как в плохом сне.
При этом нападки со стороны родственников бывшего супруга певица в соцсетях никак не комментирует.
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«Я не знаю, кто мне помог пролететь все это время (32 часа) и долететь в пункт назначения. Мы с Гектором были измотаны. Но я верила, что обязательно со всем справлюсь. И совсем скоро меня ждет встреча с самыми важными людьми в моей жизни», — написала Седокова в Telegram-канале.
Она отметила, что, несмотря на ужасное состояние, улыбается при сыне и делает вид, что все в порядке. По ее словам, мир вокруг нее потерял устойчивость, и все стало как в плохом сне.
«Вся моя жизнь рухнула в одно мгновение. Но я поняла, как бы ни было сложно, важно не замирать. Очень нужно хоть как-то действовать. Как умеешь, как сейчас можешь. Главное — не замирать», — добавила Седокова.
Анна Седокова с сыном (Фото: соцсети)
При этом нападки со стороны родственников бывшего супруга певица в соцсетях никак не комментирует.
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Элина Позднякова