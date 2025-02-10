Янис Тимма был зависим: психиатр прояснила детали состояния бывшего мужа Анны Седоковой

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
В декабре прошлого года бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма свёл счёты с жизнью. Баскетболист сделал это сразу после развода, эмоционально не выдержав потрясения. После этой трагедии певица со слезами на глазах заявила, что последний год жизни жила словно в аду и вынуждена была своими силами обеспечивать супруга и всю семью.
Однако близкие спортсмена уверяют, что до встречи с ней Янис был успешным баскетболистом с выгодными контрактами. А адвокат Маргарита Гаврилова в эфире шоу «Звёзды сошлись» отметила, что он зарабатывал свыше миллиона долларов в год.
Начав отношения с Седоковой, он отказался от перспектив в спортивной карьере и сосредоточился на семье. Конечно же, это негативно повлияло на семейный бюджет, что не понравилось Анне, которая в итоге развелась с супругом.
По словам психиатра Елены Боярской, до суицида Тимму довела любовная зависимость. В медицине нет такого диагноза, однако существует такой тип личности, у которого одна зависимость может заменять другую.
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Начав отношения с Седоковой, он отказался от перспектив в спортивной карьере и сосредоточился на семье. Конечно же, это негативно повлияло на семейный бюджет, что не понравилось Анне, которая в итоге развелась с супругом.
По словам психиатра Елены Боярской, до суицида Тимму довела любовная зависимость. В медицине нет такого диагноза, однако существует такой тип личности, у которого одна зависимость может заменять другую.
«Есть зависимая личность, есть акцентуация зависимая и стероидная. Возможно, была сексуальная зависимость. Это прогрессирующее заболевание, оно поддается лечению, но вылечить полностью её невозможно. Как правило, одна зависимость сменяет другую. Особенно, у профессиональных спортсменов. Ведь нередко у тех, кто ушёл из большого спорта, может возникнуть другая зависимость. Любая любовная зависимость, согласно исследованиям, приводит к тому, что самооценка человека сводится к нулю, самоценность снижается. Это приводит к депрессии и суицидальным мыслям», – подчеркнула специалист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова