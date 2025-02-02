«Кукольное выражение лица»: пластический хирург — о пластике Анны Седоковой

Анна Седокова (Фото: соцсети)
С момента смерти Яниса Тимма, Анна Седокова старается как можно дальше дистанцироваться от публики: почти не пишет в социальных сетях и закрыла возможность комментариев своих постов. Пользователи Сети обвиняют Анну в том, что произошло с баскетболистом, многие уверены, что именно ее поведение стало для него последней каплей.
В январе в эфир вышло шоу «Три аккорда» на Первом канале. Во втором выпуске программы Анна вышла на сцену в свадебном платье, что тут же связали со смертью бывшего мужа. Однако передача снималось задолго до трагедии, поэтому обвинения в цинизме излишни, напоминает портал Woman.ru. Кроме того, на момент записи шоу Анна уже считала себя свободной женщиной, строила свои планы и сразу после съемок сделала пластическую операцию.
Внешность артистки изменилась в сторону так называемого baby face («детское лицо» - прим. ред.). Пластический хирург Мадина Байрамукова подтверждает эту информацию.
Специалист полагает, что Анне был сделан эндоскопический лифтинг средней и верхней трети лица с удалением лишних филеров из области щек и скул. Также врач допускает, что была выполнена операция булхорн, которая меняет вид губ и носа.
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Внешность артистки изменилась в сторону так называемого baby face («детское лицо» - прим. ред.). Пластический хирург Мадина Байрамукова подтверждает эту информацию.
Специалист полагает, что Анне был сделан эндоскопический лифтинг средней и верхней трети лица с удалением лишних филеров из области щек и скул. Также врач допускает, что была выполнена операция булхорн, которая меняет вид губ и носа.
«За счет этой операции сократилось расстояние между носиком и верхней губой. Это как раз указывает на эту операцию. Булхорн придает лицу более кукольное выражение. Анна посвежела, стала выглядеть моложе», — заключила хирург.
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Александр Бойцов