«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»

Анна Седокова (фото: соцсети)
Певица Анна Седокова продолжает участвовать в шоу «Три аккорда». Несмотря на провал в первом выпуске, она решила пойти ва-банк и снова вышла на сцену в свадебном платье.
После неудачного выступления в первом выпуске шоу Анна дала понять, что не намерена сдаваться. Однако тема сегодняшней программы оказалась для певицы непростой. Ей необходимо было спеть песню в жанре шансона. Звезда далека от этого, но она заявила, что всегда готова пробовать что-то новое.
Для конкурсной программы она выбрала лиричную песню Кати Огонёк «Я не могу без него». В композиции есть слова: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».
Для номера Седокова выбрала образ невесты. Перед телезрителями она появилась сидя за белым роялем. В конце выступления певица сняла фату и сжала её в руках. Возможно, этим жестом она дала понять, что ей удалось преодолеть чувства, о которых поётся в песне.
В этот раз жюри высоко ценили выступление Анны. Сергей Трофимов заявил, что своим пением она порвала его душу в клочья, а выбор композиции показал, что певица пережила много тяжелых моментов.
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Для конкурсной программы она выбрала лиричную песню Кати Огонёк «Я не могу без него». В композиции есть слова: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».
Для номера Седокова выбрала образ невесты. Перед телезрителями она появилась сидя за белым роялем. В конце выступления певица сняла фату и сжала её в руках. Возможно, этим жестом она дала понять, что ей удалось преодолеть чувства, о которых поётся в песне.
В этот раз жюри высоко ценили выступление Анны. Сергей Трофимов заявил, что своим пением она порвала его душу в клочья, а выбор композиции показал, что певица пережила много тяжелых моментов.
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Анастасия Чинкова