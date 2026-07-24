Оксана Самойлова рассказала о сложном подростковом периоде дочерей

24 июля 2026, 22:08

Оксана Самойлова призналась, что смогла наладить отношения со старшей дочерью

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала, как меняются её отношения с дочерьми-подростками. На Dream Fest блогерша призналась, что со старшей дочерью Ариелой ей удалось пережить сложный период и снова найти общий язык. Об этом сообщает StarHit.





По словам Самойловой, у девочки был непростой этап взросления, который начался примерно в 12 лет. Сейчас, как отмечает мама, дочь стала спокойнее, а в семье снова появилась прежняя близость.





«У Ари был очень сложный период с 12 лет. Через пару дней ей уже 15 будет. Сейчас у неё вообще как будто бы прайм психологический. Она великолепно себя чувствует, суперспокойно. У нас опять случился коннект», — поделилась блогерша.

«Теперь Лея на очереди. Понеслась!» — с улыбкой отметила Самойлова.