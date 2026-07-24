Стас Михайлов признался, что перестал обращать внимание на критику своей внешности
Стас Михайлов научился спокойно относиться к комментариям хейтеров
Стас Михайлов признался, что больше не переживает из-за критики в социальных сетях. На фестивале Dream Fest в Баку артист рассказал, что давно перестал обращать внимание на замечания по поводу своей внешности и предпочитает жить так, как считает нужным. Об этом сообщает Super.
По словам певца, ему совершенно безразлично, что пишут пользователи о его образе, стиле или внешних изменениях.
«Мне всё равно совершенно, о чём мне там пишут. Нравится мой внешний вид — не нравится. Нравится, как одеваюсь, борода у меня, зубы не те, волосы не те — я живу так», — заявил Михайлов.Артист также рассказал, что старается передать такое же отношение к жизни своим дочерям. По его словам, он не раз говорил с ними о том, как важно не зависеть от чужого мнения и ценить то, что дано человеку.
«Вот спросите у девчонок — я им такую беседу провёл. Я им даже рассказал, каких людей надо встречать, как ценить надо то, что Богом дано», — поделился певец.