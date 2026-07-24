Стас Михайлов признался, что перестал обращать внимание на критику своей внешности

24 июля 2026, 22:24

Стас Михайлов научился спокойно относиться к комментариям хейтеров

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов признался, что больше не переживает из-за критики в социальных сетях. На фестивале Dream Fest в Баку артист рассказал, что давно перестал обращать внимание на замечания по поводу своей внешности и предпочитает жить так, как считает нужным. Об этом сообщает Super.





По словам певца, ему совершенно безразлично, что пишут пользователи о его образе, стиле или внешних изменениях.





«Мне всё равно совершенно, о чём мне там пишут. Нравится мой внешний вид — не нравится. Нравится, как одеваюсь, борода у меня, зубы не те, волосы не те — я живу так», — заявил Михайлов.

«Вот спросите у девчонок — я им такую беседу провёл. Я им даже рассказал, каких людей надо встречать, как ценить надо то, что Богом дано», — поделился певец.