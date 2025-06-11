Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с 6-летним сыном и смотреть на его фото

11 июня 2025, 21:14

Super: Седокова запрещала Янису Тимме общаться с 6-летним сыном

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с его шестилетним сыном, пишет Super со ссылкой на адвоката отца баскетболиста Маргариту Гаврилову. По ее словам, исполнительница не давала Янису даже поставить фото на тумбочку.







«Она [Анна Седокова] сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. <…> При этом, Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась», — поделилась Гаврилова.

