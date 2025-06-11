Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с 6-летним сыном и смотреть на его фото
Super: Седокова запрещала Янису Тимме общаться с 6-летним сыном
Певица Анна Седокова запрещала Янису Тимме общаться с его шестилетним сыном, пишет Super со ссылкой на адвоката отца баскетболиста Маргариту Гаврилову. По ее словам, исполнительница не давала Янису даже поставить фото на тумбочку.
«Она [Анна Седокова] сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. <…> При этом, Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась», — поделилась Гаврилова.Адвокат резюмировала, что ни Седокова, ни ее семья не выходят на связь, чтобы решить имущественные вопросы, а действия певицы, по ее мнению, «лицемерие и поза».
Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. С тех пор Седокова и отец спортсмена конфликтуют.
*Запрещен в РФ