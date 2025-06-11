Сергей Безруков высказался о получившей ТЭФИ жене

11 июня 2025, 20:21

Сергей Безруков высказался о получившей награду Анне Матисон

Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В столице прошла вторая часть церемонии вручения премий в области телевизионных искусств. В числе победителей оказалась режиссёр Анна Матисон — жена известного актёра Сергея Безрукова. В личном блоге артист поделился радостью победы своей жены. В этом году, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» национальная телевизионная премия ТЭФИ-2025 длилась два дня.





10 июня прошла заключительная часть мероприятия, где режиссёр Анна Матисон стала одним из триумфаторов премии. 41-летняя Анна была удостоена награды за свой сериал «Плевако», который утвердили лучшим историческим проектом.



Сергей Безруков, который исполнил главную роль в детективе гордится женой и высказал поздравления всей команде, создавшей сериал.

«Очень рад за Аню, за всю нашу команду. Хочу сказать спасибо Академии, всем, кто отметил. Это была сложная, большая работа, в которую мы вложились всей душой. Искренняя благодарность!» — заявил 51-летний артист России в своем блоге.