Российская актриса снялась в клипе Rammstein

11 июня 2025, 21:05

Актриса Полина Ауг снялась в клипе Rammstein

Полина Ауг (Фото: Instagram* @polinaaug)

Актриса Полина Ауг, известная ролью Геллы в экранизации «Мастера и Маргариты», снялась в новом клипе Rammstein «И ангелы поют». Артистка опубликовала фотографию с солистом музыкальной группы Тиллем Линдеманном в своем личном блоге.