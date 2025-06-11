Российская актриса снялась в клипе Rammstein
Актриса Полина Ауг, известная ролью Геллы в экранизации «Мастера и Маргариты», снялась в новом клипе Rammstein «И ангелы поют». Артистка опубликовала фотографию с солистом музыкальной группы Тиллем Линдеманном в своем личном блоге.
Как следует из описания, новой видеоклип солиста Rammstein посвящён скончавшемуся 16 января 2025 года режиссёру Дэвиду Линчу. Главную роль в музыкальном ролике сыграла известная российская актриса театра, кино и дубляжа Полина Ауг.
Полина на контрасте с самим Линдеманном выглядит очень изящно, а клип полон эротических и насильственных сцен, характерных для стилистических приёмов Линча. Артистка в своей подписи к публикации поблагодарила солиста Rammstein за превосходный опыт.
Следует отметить, что опыт сотрудничества с российскими актрисами у музыканта, известного трепетным отношением к России, далёко не первый.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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