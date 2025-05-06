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Анна Семенович дала совет поклонникам, как относиться к ошибкам молодости

Анна Семенович (Фото: Telegram-канал @annsemenovich)

Анна Семенович (Фото: Telegram-канал @annsemenovich)

Известная российская певица Анна Семенович недавно пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях, вызвав настоящий бум вопросов среди поклонников. Среди множества интересующих фанатов тем оказался и важный философский вопрос: как правильно воспринимать ошибки юности?
Одна из поклонниц обратилась к певице с вопросом.

«Как забыть ошибки молодости?», — написала она.

Анна ответила предельно ясно и искренне.

«Забывать ошибки прошлого вовсе не обязательно! Совсем наоборот — полезно извлечь урок и двигаться вперёд», — пояснила звезда.

Семенович подчеркнула, что каждый человек совершает промахи в молодые годы, главное — осознать свои поступки и попытаться исправить ситуацию. Она напомнила знаменитое высказывание: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Певица призвала своих подписчиков принять прошлые ошибки спокойно, сделав правильные выводы, и стараться избегать повторений.

«Мы ведь не идеальны, никто из нас не святой. Самое важное — стать лучше, отпустить прошлое и начать новую страницу своей жизни», — поделилась мнением Анна Семенович.

По её словам, поход в храм, исповедь и искреннее желание исправиться помогут каждому обрести душевное спокойствие и уверенность в будущем.

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33-летний певец Никита Пресняков признался, что страдает легкой формой СДВГ
06 мая 2025, 16:00

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

33-летний певец Никита Пресняков признался, что страдает легкой формой СДВГ. Внук Аллы Пугачевой озвучил диагноз в своем блоге.
На своей странице в соцсети Никита опубликовал ролик, в котором объявил о поиске SMM-специалиста. Пресняков признался, что не хочет вникать в тонкости профессии, поскольку ему мешает синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Если найдутся такие ребята, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — пожаловался певец.

Музыкант очень надеется на помощь своей аудитории.

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Жена 64-летнего шоумена Цекало Дарина Эрвин объявила о переезде
06 мая 2025, 15:30

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

Жена шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин в своем блоге объявила о переезде.
В соцсетях Эрвин опубликовала снимок, на котором она сидела на коробках и улыбалась. 33-летняя модель уже упаковала вещи и приготовилась к переезду на новое место. Подробностей она раскрывать не стала.

Александр и его супруга живут в Соединенных Штатах с 2019 года. У Цекало в Москве остался бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды.

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*Запрещен в РФ
#бизнес
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#сша
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Бывший бойфренд Агаты Муцениеце отреагировал на ее помолвку
Экс-бойфренд Муцениеце Иван Чуйков обрадовался помолвке актрисы с Петром Дрангой
06 мая 2025, 14:49

Иван Чуйков и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-возлюбленный актрисы Агаты Муцениеце Иван Чуйков вышел на связь после новостей о ее помолвке. О событии в жизни бывшей избранницы актер узнал из социальных сетей, передает Voice.
Агата и Иван состояли в отношениях несколько месяцев. О переменах в личной жизни Муцениеце Чуйков узнал из блога артистки.

«Я считаю, что Агата и Петр очень подходят друг другу, дополняют друг друга. Гармоничная пара. Самое главное, что они оба счастливы в этих отношениях», — добавил Иван.

По его словам, с Агатой они остались в очень дружеских и уважительных отношениях.

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Оксана Самойлова заявила, что её 5-летний сын внезапно стал бояться всего на свете
5-летний сын Джигана и Оксаны Самойловой внезапно стал бояться всего на свете
06 мая 2025, 14:26

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова в своем блоге рассказала об одной особенности, которая недавно появилась у ее сына Давида.
Супруга рэпера Джигана поделилась с подписчиками, что ее 5-летний сын внезапно стал бояться всего на свете.

«У нас Давид стал мегатрусом. Он боится всего: жуков, темноты, воды — короче, всего подряд. И это особенно смешно на контрасте с сестрами»,— пояснила Оксана.

По словам Самойловой, дочери, в отличие от сына, не боятся ничего.

Ранее Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
06 мая 2025, 14:25

Мэрилин Керро (Фото: ВкMarilyn Kerro)

Одной из самых обсуждаемых пар в свое время стали Мэрилин Керро и Александр Шепс. Их история давно завершилась, но Керро продолжает привлекать внимание поклонников, делясь подробностями своей личной жизни. Недавно она откровенно рассказала, что воспитывает детей одна. Подробнее в материале «Радио 1».

Путь Мэрилин Керро к славе


Мэрилин Керро впервые появилась в «Битве экстрасенсов» в 2013 году, сразу привлекая внимание не только своими мистическими способностями, но и внешностью. В юности девушка работала моделью — ее мать всячески поощряла это увлечение, надеясь отвлечь дочь от спиритизма, который увлек Мэрилин еще в детстве. Однако судьба распорядилась иначе: пережив анорексию и булимию в подростковом возрасте, Керро окончательно ушла в мир эзотерики.

На проекте Мэрилин поражала разнообразием образов: то была нежной и кроткой, то демонстрировала темную сторону своей натуры. Несмотря на харизму и явные способности, Керро трижды участвовала в шоу и трижды оставалась второй.

Роман с Александром Шепсом


В личной жизни на «Битве экстрасенсов» Мэрилин также пережила немало событий. Сначала ее связывала дружба с Виталием Гибертом и Алексеем Похабовым, но серьезные отношения сложились с Александром Шепсом — победителем 14 сезона. Поначалу пара утверждала, что их связывает лишь профессиональный интерес, однако со временем тайное стало явным.

Мэрилин Керро (Фото: ВкMarilyn Kerro)

Их союз был крепким: они вместе жили, путешествовали и даже объединяли свои силы в мистических практиках. Однако в 2016 году Керро неожиданно сообщила о расставании. Позднее она и вовсе заявила, что официальных отношений с Шепсом у нее не было.

Новая жизнь и материнство


После разрыва с Шепсом в жизни Мэрилин появился норвежский музыкант и бизнесмен Марк Александр Хансен. Их роман активно обсуждали поклонники, особенно после того, как Керро появилась в передаче «Однажды» с округлившимся животом. В 2018 году у пары родился сын Кайус, а в 2020-м — дочь Селин Мари.

Однако семейная идиллия вскоре разрушилась. Весной 2020 года стало известно, что Керро и Хансен расстались. Мэрилин утверждала, что они решили пожить отдельно ради блага детей. Вскоре выяснилось, что Хансен имел проблемы с законом: по данным эстонских СМИ, его приговорили к четырем годам ограничения свободы за угрозы, насилие и вымогательство в отношении Керро.

Мэрилин предпочла не вдаваться в подробности, но позднее призналась, что после расставания некоторое время поддерживала с Хансеном контакт ради детей.

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Трое детей и новые цели


В 2022 году Керро снова стала мамой — она родила второго сына Кайро. Имя отца Мэрилин держит в тайне, сосредоточившись на воспитании детей и реализации своей самой заветной мечты — быть мамой.

Сегодня Керро откровенно признается: новых отношений в ее жизни пока нет, и она не торопится искать любовь.

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