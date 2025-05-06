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Оксана Самойлова заявила, что её 5-летний сын внезапно стал бояться всего на свете

5-летний сын Джигана и Оксаны Самойловой внезапно стал бояться всего на свете
Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова в своем блоге рассказала об одной особенности, которая недавно появилась у ее сына Давида.
Супруга рэпера Джигана поделилась с подписчиками, что ее 5-летний сын внезапно стал бояться всего на свете.

«У нас Давид стал мегатрусом. Он боится всего: жуков, темноты, воды — короче, всего подряд. И это особенно смешно на контрасте с сестрами»,— пояснила Оксана.

По словам Самойловой, дочери, в отличие от сына, не боятся ничего.

Ранее Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
06 мая 2025, 14:25

Мэрилин Керро (Фото: ВкMarilyn Kerro)

Одной из самых обсуждаемых пар в свое время стали Мэрилин Керро и Александр Шепс. Их история давно завершилась, но Керро продолжает привлекать внимание поклонников, делясь подробностями своей личной жизни. Недавно она откровенно рассказала, что воспитывает детей одна. Подробнее в материале «Радио 1».

Путь Мэрилин Керро к славе


Мэрилин Керро впервые появилась в «Битве экстрасенсов» в 2013 году, сразу привлекая внимание не только своими мистическими способностями, но и внешностью. В юности девушка работала моделью — ее мать всячески поощряла это увлечение, надеясь отвлечь дочь от спиритизма, который увлек Мэрилин еще в детстве. Однако судьба распорядилась иначе: пережив анорексию и булимию в подростковом возрасте, Керро окончательно ушла в мир эзотерики.

На проекте Мэрилин поражала разнообразием образов: то была нежной и кроткой, то демонстрировала темную сторону своей натуры. Несмотря на харизму и явные способности, Керро трижды участвовала в шоу и трижды оставалась второй.

Роман с Александром Шепсом


В личной жизни на «Битве экстрасенсов» Мэрилин также пережила немало событий. Сначала ее связывала дружба с Виталием Гибертом и Алексеем Похабовым, но серьезные отношения сложились с Александром Шепсом — победителем 14 сезона. Поначалу пара утверждала, что их связывает лишь профессиональный интерес, однако со временем тайное стало явным.

Мэрилин Керро (Фото: ВкMarilyn Kerro)

Их союз был крепким: они вместе жили, путешествовали и даже объединяли свои силы в мистических практиках. Однако в 2016 году Керро неожиданно сообщила о расставании. Позднее она и вовсе заявила, что официальных отношений с Шепсом у нее не было.

Новая жизнь и материнство


После разрыва с Шепсом в жизни Мэрилин появился норвежский музыкант и бизнесмен Марк Александр Хансен. Их роман активно обсуждали поклонники, особенно после того, как Керро появилась в передаче «Однажды» с округлившимся животом. В 2018 году у пары родился сын Кайус, а в 2020-м — дочь Селин Мари.

Однако семейная идиллия вскоре разрушилась. Весной 2020 года стало известно, что Керро и Хансен расстались. Мэрилин утверждала, что они решили пожить отдельно ради блага детей. Вскоре выяснилось, что Хансен имел проблемы с законом: по данным эстонских СМИ, его приговорили к четырем годам ограничения свободы за угрозы, насилие и вымогательство в отношении Керро.

Мэрилин предпочла не вдаваться в подробности, но позднее призналась, что после расставания некоторое время поддерживала с Хансеном контакт ради детей.

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Трое детей и новые цели


В 2022 году Керро снова стала мамой — она родила второго сына Кайро. Имя отца Мэрилин держит в тайне, сосредоточившись на воспитании детей и реализации своей самой заветной мечты — быть мамой.

Сегодня Керро откровенно признается: новых отношений в ее жизни пока нет, и она не торопится искать любовь.

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Врачебный халат, беременность, платье из крокодиловой кожи и рубашка из шкафа: Чем удивили звёзды на Мет Гала 2025?
06 мая 2025, 14:21

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton

Сегодня ночью прошёл ежегодный бал Met Gala, где звёзды представляют свои образы. В этом году тема была «костюм, созданный специально для вас», и некоторые подошли к ней творчески.
Однако многие знаменитости проигнорировали дресс-код и пришли просто в красивых платьях. О том, кто привлек внимание, а кто остался в тени, читайте в материале «Радио 1».

АННА ВИНТУР

Анна Винтур, похоже, сама запуталась в дресс-коде бала. Её длинный пиджак поверх платья выглядит скорее как врачебный халат, что не соответствует ожиданиям. Возможно, она надеялась выделиться на фоне остальных, но план не сработал.

РИАННА

Рианна вновь привлекла к себе всеобщее внимание, объявив о своей новой беременности и продемонстрировав заметный животик. К тому же, с дресс-кодом она справилась на отлично — её кастомизированный костюм стал настоящим шедевром.

Рианна (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

ШАКИРА

Шакира решила, что она просто великолепна, и появилась в розовом платье.

НИКОЛЬ КИДМАН

Николь Кидман решила продемонстрировать свои явно накачанные в зале руки. Платье выглядит прекрасно, отлично сидит, и с фигурой всё в порядке. Кажется, про дресс-код просто забыли.

ДЕМИ МУР

Деми Мур действительно поразила всех, строго следуя дресс-коду вечера. Её платье в виде огромного галстука было просто невероятным! Лиф платья имитировал узел, а часть, лежащая на шее, держалась так, будто была накрахмалена. Шлейф представлял собой свисающий конец галстука.

Деми Мур (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

ХЕЙЛИ БИБЕР

Хейли Бибер выбрала длинный пиджак и прозрачную юбку. Она, безусловно, всегда выглядит великолепно, но в этот раз можно было бы сделать что-то более интересное.

КАЙЛИ ДЖЕННЕР

Кайли Дженнер попыталась совместить два стиля: платье, не соответствующее дресс-коду, было изготовлено из явно костюмной ткани.

Кайли Дженнер (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

КИМ КАРДАШЬЯН

Ким Кардашьян появилась в платье из крокодиловой кожи или чего-то подобного. Шляпа, из-под которой она безуспешно пыталась что-то разглядеть, выглядела немного лишней.

КЕНДАЛ ДЖЕННЕР

Кендал Дженнер выглядит так, будто только что вышла из офиса — на ней деловой костюм с длинной юбкой.

Кендал Дженнер (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

ВЕРА ВОНГ

Дизайнер свадебных платьев Вера Ванг решила, что ноги должны быть в тепле. В отличие от нижней части платья, верхняя часть выглядела так, что возникало желание предложить ей укрыться.

ЛИЗЗО

Платье Лиззо привлекло внимание глубоким декольте, которое могло бы выглядеть аккуратнее с использованием специальных средств фиксации или выбором менее откровенного фасона.

СИАРА

Сиара выглядит великолепно в платье, состоящем из полосок ткани и множества мелких цепочек, но не совсем ясно, как это соотносится с концепцией.

Сиара (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

ДАЙАНА РОСС

Еще одна звезда, не отличающаяся умением читать, но безумно красивая — великолепная Дайана Росс. Настоящая королева! И в кадре никто не сможет ей помешать — весь пространство занял ее шлейф.

Дайана Росс (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

КАРЛИ КЛОСС

На фоне Рианны Карли Клосс скромно продемонстрировала свой животик. Ее наряд также привлекал внимание — верх с воротником-стойкой, плиссированная юбка и лаковые ботфорты. Очень стильно!

ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

Донателла Версаче, похоже, сначала выбрала платье, а уже потом получила приглашение на бал. И решила: «Ну ладно, надену сверху пиджак, и всё».

АЛИША КИЗ

Алиша Киз идеально вписалась в тему вечера, выбрав костюм, созданный специально для неё. Открытые плечи и лиф в сочетании с объемной накидкой — это настоящий образ в стиле классического Мет Гала.

ЛАНА ДЕЛЬ РЕЙ

Лана Дель Рей лишь слабо отразила тему вечера, но её заколка-брошь в виде крокодила вызвала восторг у всех присутствующих. Это, очевидно, отсылка к профессии её мужа, который является охотником на аллигаторов.

ПРИЯНКА ЧОПРА И НИК ДЖОНАС

Приянка Чопра и Ник Джонас появились в стильном фэмили-луке в черно-белых тонах. Ник напоминал испанского танцора, а Приянка выглядела потрясающе в костюме в горошек и с большой шляпой.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС

Серена Уильямс снова выглядит очень женственно. Это действительно замечательная тенденция. Она выбрала платье и пуховик в тон, что выглядит интересно. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, какое отношение к этому имеет костюм.

ПАМЕЛА АНДЕРСОН

Памела, как всегда, решила, что дресс-код — это не для неё, и пришла в просто красивом платье. Однако больше всего вопросов вызвала её причёска. Сначала она отказалась от макияжа, а теперь ещё и отрезала волосы, сделав какую-то микрочёлку.

Памела Андерсон (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

КЕРРИ ВАШИНГТОН

Актриса Керри Вашингтон строго придерживалась дресс-кода. Её наряд состоял из элегантного жакета с глубоким вырезом и атласным воротником, а снизу две прозрачные юбки.

СИНТИЯ ЭРРИВО

Синтия Эрриво, как всегда, с эффектными когтями, напоминающими птеродактиля. А её наряд тоже великолепен: юбка, спереди превращающаяся в микрошорты, и потрясающий жакет.

ЭШЛИ ГРЭМ

Эшли Грэм в корсетном платье, оформленном в стиле костюма. Это выглядит красиво, но не хватает изысканности и блеска.

МАЙЛИ САЙРУС

Майли Сайрус продолжает терять вес. Костюм выглядит стильно, но почему снова выбрана черная палитра? Укороченный жакет из крокодиловой кожи.

Майли Сайрус (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

ДАША ЖУКОВА

Даша Жукова появилась в винном костюме с длинной юбкой и жакетом, выполненным в слегка японском стиле. Образ выглядит элегантно, но черный ремешок кажется немного слишком простым для такого наряда.

ХОЛЛИ БЕРРИ

Что произошло с Холли Берри, что она решила перенять стиль Бьянки Цензори и выбрать такой наряд — непонятно. Говорят, даже Вога Винтур была в шоке и сделала актрисе замечание за такое появление. Тем не менее, это событие только добавило пиара. А фигура Холли Берри позволяет ей носить практически всё.

ХАЙДИ КЛУМ

Хайди Клум решила выбрать чёрное платье и не заботиться, что придумали другие. Это довольно необычно для неё, учитывая, как она любит удивлять с костюмами на Хеллоуин. Возможно, просто не успела подготовиться.

ЗЕНДАЯ

Зендая выглядела великолепно в элегантном белом брючном костюме. Однако стоит отметить, что ещё одна гостья появилась в точно таком же наряде.

Зендая (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

ЭНН ХАТТАУЭЙ

Похоже, что Энн Хаттауэй была сильно занята, и когда настал момент Мет Гала (к которому все готовились как минимум месяц), она просто вытащила белую рубашку из шкафа, нашла подходящую юбку и отправилась на мероприятие.

ДУА ЛИПА

Дуа Липа пришла в платье с перьями.

ЗОИ САЛДАНА

Зои Салдана выглядит великолепно, её наряд отлично подобран. Платье, оформленное в стиле костюма с множеством пуговиц, смотрится очень стильно и элегантно.

ДЖИДЖИ ХАДИД

Джиджи Хадид появилась в золотом приталенном платье.

САБРИНА КАРПЕНТЕР

Сабрина Карпентер, как всегда, без юбки. Ей это нравится.

Сабрина Карпентер (Фото: кадр трансляции Met Gala 2025)

СИДНИ СУИННИ

Сидни Суинни действительно прекрасна, и её платье выглядит великолепно, но, к сожалению, оно не соответствует дресс-коду.

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Митя Фомин рассказал о выступлении в состоянии алкогольного опьянения
Певец Митя Фомин вспомнил, как выступил пьяным
06 мая 2025, 14:11

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)

Митя Фомин рассказал, как однажды появился на сцене в неприглядном состоянии. Певец выступил, находясь в алкогольном опьянении.
51-летний Фомин признался, что ему стыдно за то, что он позволил себе выйти к зрителям в неподобающем внешнем виде. Накануне концерта певец посетил вечеринку, где напился.

«Я приехал на концерт мертвецкий пьяным после какой-то тусовки. Голос дрожал, на голове было черти что, вся одежда была в грязи», — рассказал певец «Общественной службе новостей».
Фомин отметил, что зрители сразу поняли, что он находится в алкогольном опьянении. Но фанаты певца не стали негативно на него реагировать.

Ранее певец рассказал, что наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Нарушила принципы и долго не могла забеременеть: Александре Ребенок 45 лет, как сейчас живет звезда «Глухаря»
06 мая 2025, 13:38

Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

6 мая Александре Ребенок исполняется 45 лет. За последние десять лет актриса успела зарекомендовать себя как одну из самых разноплановых артисток российского театра и кино. Однако в личной жизни Александра оказалась однолюбом: несмотря на намерение не связывать судьбу с коллегами, она вышла замуж за актера Алексея Верткова. Подробнее в материале «Радио 1».

Детство


Фамилию Ребенок Александра получила от отца — физика-математика, а тонкое чувство стиля ей привила мама, работавшая модельером-технологом в советское время. Этот вкус впоследствии помог будущей актрисе в работе на телевидении. Александра признается: в гардеробе она предпочитает сочетание винтажных вещей, масс-маркета и люксовых брендов, особенно ценя качественную обувь.

С детства Ребенок искала себя в искусстве: занималась рисованием, обучалась музыке и выступала в детском музыкальном театре. После окончания колледжа Галины Вишневской, несмотря на сложности с вокалом, она решила связать судьбу с театром и с третьей попытки поступила в легендарное «Щукинское училище».

Творчество


Творческий путь начался с работы на телевидении — Александра вела программы на каналах О2 и «Культура», а позже зрители увидели её в проектах MTV и «Муз-ТВ». Именно тогда судьба свела её с Михаилом Угаровым, который пригласил актрису в Театр.doc, ставший важной ступенью в её карьере.

Сегодня Ребенок — актриса МХТ имени Чехова, где неоднократно работала с режиссером Константином Богомоловым. Их творческий тандем, начавшийся с непростых репетиций, перерос в дружбу и глубокое взаимопонимание. Богомолов даже доверил Александре проведение своей свадьбы с Ксенией Собчак.

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Кинокарьера актрисы началась в нулевых, однако первые роли в сериалах вроде «Глухарь» или «Кулагин и партнеры» прошли почти незаметно. Переломным моментом стала роль в сериале Валерии Гай Германики «Школа», где Александра сыграла преподавателя физики. Этот проект принес ей первую широкую известность.

Ребенок сознательно избегала зацикливания на одном амплуа: следователь в «Методе Фрейда», художница в «Пока ночь не разлучит», частный детектив и психолог в «Содержанках». В работе с Богомоловым она особенно ценила стремление к творческому разнообразию и отказ от самоповторов.

Александра Ребенок (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь


Хотя Александра открыта на публике, свою личную жизнь она предпочитала не афишировать. Известно, что у нее был роман с виджеем MTV Михаилом Климовым, однако спустя несколько лет актриса появилась на светском мероприятии уже с другим мужчиной. Своего будущего мужа Алексея Верткова Ребенок встретила на съемках фильма «До свидания, мама!» в 2014 году. Их отношения быстро стали серьезными, несмотря на прежние убеждения актрисы не связываться с коллегами по профессии.

Путь к материнству для Александры был непростым: в течение полутора лет она не могла забеременеть. Помог остеопат, который обратил внимание на эмоциональные и физические зажимы актрисы. После курса лечения Александра вскоре узнала о своей беременности. В 2017 году у пары родился сын Ваня, а в 2020-м — дочь Вера.

Сейчас


Сегодня Ребенок успешно сочетает активную карьеру и семейную жизнь. Она признается, что с появлением детей изменилась сама, став более открытой и чуткой, и даже стала попечителем благотворительного фонда «Жизнь как чудо».

«Дети — наши главные учителя. Вместе с ними мы растем и меняемся», — говорит Александра.

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#культура
#театр
#жизнь
#актриса
#отношения
#сын
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SHAMAN и Мизулина устроят концерт в Minecraft накануне Дня Победы
Екатерина Мизулина анонсировала концерт с SHAMAN в Minecraft ко Дню Победы
06 мая 2025, 13:20

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что вместе со своим возлюбленным певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) проведет праздничный концерт в Minecraft.
Мероприятие состоится 8 мая и будет посвящено 80-летию Великой Победы. По словам Мизулиной, на стриме зрителей ждет «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны».

Глава «Лиги безопасного интернета» добавила, что некоторых участников ждут специальные подарки.

Ранее стало известно, что SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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