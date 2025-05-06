Оксана Самойлова заявила, что её 5-летний сын внезапно стал бояться всего на свете

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова в своем блоге рассказала об одной особенности, которая недавно появилась у ее сына Давида.
Супруга рэпера Джигана поделилась с подписчиками, что ее 5-летний сын внезапно стал бояться всего на свете.
По словам Самойловой, дочери, в отличие от сына, не боятся ничего.
Ранее Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
«У нас Давид стал мегатрусом. Он боится всего: жуков, темноты, воды — короче, всего подряд. И это особенно смешно на контрасте с сестрами»,— пояснила Оксана.
По словам Самойловой, дочери, в отличие от сына, не боятся ничего.
Ранее Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова