Блогер Димас Блог лишился брендового браслета Cartier за почти 1 млн рублей

11 февраля 2026, 21:21

Димас Блог сообщил о пропаже браслета за 800 тысяч рублей

Димас Блог с женой и детьми (Фото: Instagram* / @dimasblog)

Димас Блог поделился с подписчиками неприятной новостью — он потерял дорогостоящий браслет Cartier стоимостью около 800 тысяч рублей. Об этом блогер рассказал в соцсетях вместе с супругой Анной Ищук.