Блогер Димас Блог лишился брендового браслета Cartier за почти 1 млн рублей
Димас Блог поделился с подписчиками неприятной новостью — он потерял дорогостоящий браслет Cartier стоимостью около 800 тысяч рублей. Об этом блогер рассказал в соцсетях вместе с супругой Анной Ищук.
Как призналась пара, дело не столько в цене украшения, сколько в его символической ценности. Браслет был подарком от Анны на годовщину свадьбы, поэтому утрата оказалась особенно болезненной для семьи.
В шутливой форме супруги даже попытались выяснить, куда могло пропасть украшение. Анна предположила, что к исчезновению может быть причастен их старший сын Тим — блогеры устроили ему импровизированный «допрос», разумеется, без серьёзных обвинений.
Напомним, Димас Блог и Анна Ищук воспитывают двоих детей: старшего сына Тима, который родился 3 августа 2022 года, и младшего — Тео, появившегося на свет 3 сентября 2024 года.
