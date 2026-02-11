Достижения.рф

«Я бы хотела родить сама»: Анфиса Чехова высказалась о материнстве

Анфиса Чехова задумалась о втором ребёнке в 48 лет
Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Instagram* / @achekhova)

48-летняя Анфиса Чехова откровенно рассказала о планах на пополнение в семье. Недавно телеведущая официально вышла замуж за 44-летнего продюсера и актёра Александра Златопольского, и теперь супруги задумываются о совместном ребёнке.



В интервью KP.RU Анфиса призналась, что тема материнства для неё по-прежнему актуальна, несмотря на возраст. При этом она подчеркнула, что рассматривает исключительно естественный путь.

«В моём возрасте, дай Бог, одного бы ребёнка родить. Я не могу сказать, что я противница суррогатного материнства или ЭКО. Но сама лично я бы не хотела к этому прибегать. Мне это неблизко. Я бы хотела родить сама, естественным путем. Пока ещё такая возможность имеется», — отметила Чехова.
Телеведущая также дала понять, что относится к своему состоянию ответственно и внимательно следит за здоровьем. По её словам, она реалистично оценивает риски, но не теряет надежды.

Напомним, свадьба Анфисы Чеховой и Александра Златопольского состоялась совсем недавно. Летом 2025 года продюсер сделал возлюбленной предложение в Париже, устроив для неё романтический сюрприз. У Анфисы есть сын от предыдущего брака, а у её супруга — две дочери.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

