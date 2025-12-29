«Не узнали»: Милли Бобби Браун стала мемом из-за изменений во внешности
Милли Бобби Браун неожиданно оказалась в центре интернет-обсуждений после выхода нового сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщает Super.
Зрители обратили внимание на заметные изменения во внешности актрисы и заподозрили, что она могла увлечься косметологическими процедурами.
По мнению пользователей соцсетей, лицо Милли стало выглядеть более взрослым и массивным, несмотря на то, что на момент съёмок ей было всего 20 лет. В Сети уже активно распространяются стоп-кадры, сравнения с прошлыми сезонами и мемы.
При этом подобная волна критики для актрисы не в новинку: ранее 21-летнюю Браун уже обсуждали из-за того, что она выглядит старше своего возраста.
