«Не узнали»: Милли Бобби Браун стала мемом из-за изменений во внешности

Актрису Милли Бобби Браун обвиняют в чрезмерной косметологии
Милли Бобби Браун (Фото: Instagram* / @milliebobbybrown)

Милли Бобби Браун неожиданно оказалась в центре интернет-обсуждений после выхода нового сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщает Super.



Зрители обратили внимание на заметные изменения во внешности актрисы и заподозрили, что она могла увлечься косметологическими процедурами.

По мнению пользователей соцсетей, лицо Милли стало выглядеть более взрослым и массивным, несмотря на то, что на момент съёмок ей было всего 20 лет. В Сети уже активно распространяются стоп-кадры, сравнения с прошлыми сезонами и мемы.

При этом подобная волна критики для актрисы не в новинку: ранее 21-летнюю Браун уже обсуждали из-за того, что она выглядит старше своего возраста.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

