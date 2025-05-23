Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой

Алина Загитова объяснила изменения в своем облике, включая увеличенные губы, похудение и смену стиля. Перемены связаны с напряженным графиком и личным выбором. Фигуристка призналась, что довольна своим видом, несмотря на критику, и призвала не осуждать ее за эксперименты.