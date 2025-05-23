Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный до сих пор не развелся с бывшей женой. Об этом информирует KP.RU.
По словам певицы, ее избранник Денис Шреер находится в процессе развода.
Недавно Семенович вместе с Шреером переехала в загородный дом. Знаменитость не раз делилась кадрами с совместного отдыха.
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«Его жена живет в Германии. В Европе, когда есть общее имущество, это небыстрый процесс. Он может занимать два-три года», — пояснила экс-солистка «Блестящих».
Недавно Семенович вместе с Шреером переехала в загородный дом. Знаменитость не раз делилась кадрами с совместного отдыха.
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Екатерина Коршунова