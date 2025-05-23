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Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный не может развестись с женой

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович объяснила, почему ее возлюбленный до сих пор не развелся с бывшей женой. Об этом информирует KP.RU.
По словам певицы, ее избранник Денис Шреер находится в процессе развода.

«Его жена живет в Германии. В Европе, когда есть общее имущество, это небыстрый процесс. Он может занимать два-три года», — пояснила экс-солистка «Блестящих».

Недавно Семенович вместе с Шреером переехала в загородный дом. Знаменитость не раз делилась кадрами с совместного отдыха.

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#певица
«На социальном нуле»: Сабина Пантус призналась в проблемах с деньгами и работой после лечения рака горла
Сабина Пантус вступила в ремиссию после лечения рака, но есть проблемы с финансами
23 мая 2025, 06:14

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)

Сабина Пантус объявила фанатам, что достигла ремиссии после борьбы с раком горла. Это очень хорошая новость, но телеведущая призналась в финансовых трудностях из-за потери проектов за время болезни.
43-летняя профайлер долго боролась с раком горла третьей стадии. Она поделилась в блоге, что недавние обследования не показали очагов болезни. Однако облегчение звезды омрачает страх рецидива и физическая слабость, передает издание «StarHit».

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)

«Эмоциональную часть про страх возвращения болезни и мнительное видение метастаз и новых очагов в любом симптоме я пока не затрону. Сейчас хочу про другое. Когда окружение узнает, что у тебя онкология, к тебе масса внимания, сочувствия, помощи. (...) Но проходит лечение, ты обследуешься — по результатам все чисто. И бац, все считают, что ты здорова. Как будто бы да, но как будто-то и нет!», — попыталась объяснить ситуацию Пантус.
Сабина пока не восстановилась полностью, и, разумеется, еще не вернулась к прежнему здоровому состоянию и «цветущему» внешнему виду.

Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)

Финансовые проблемы усугубляют ситуацию: лечение истощило сбережения, а большинство заказчиков ушли, так как она не могла работать в полную силу.

Пантус описала, как после ремиссии поддержка окружения ослабла — люди считают ее здоровой, хотя реабилитация требует не меньших затрат. Она их понимает и не винит, и просто делится с подписчиками эмоциями.

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«Ты вроде как здорова, но у разбитого корыта, потому что после долгого лечения все запасы израсходованы. (...) Ты на социальном нуле, ругаешь себя… Глубже признавать и описывать не могу», — добавила она.
Пантус призналась в чувстве беспомощности, но отметила, что будет сохранять оптимизм. Она уверена, что найдет выход, ведь «она есть, она жива».

Сабина Пантус (Фото: кадр видео Instagram* @sabinapantus)

«Мне просто нужно время и принятие себя в том, что есть! Страшно ли писать про свой неуспех и несостоятельность? Да! Но в этом смысл этих 8 месяцев, как мне кажется. Поехали в новый этап жизни!», — закончила признание Пантус.
Сабина активно участвует в различных социальных мероприятиях, стремясь вдохновить людей, которые прошли через похожие испытания. Она готова делиться своим опытом и рассказывать о переживаниях, потому что качественная информация может спасти чью-то жизнь.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Что-то не нравится, так почему не исправить?»: Загитова ответила на критику за увеличенные губы, форму лица и резкое похудение
Алина Загитова объяснила свои увеличенные губы, форму лица и резкое похудение
23 мая 2025, 05:19

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Алина Загитова объяснила изменения в своем облике, включая увеличенные губы, похудение и смену стиля. Перемены связаны с напряженным графиком и личным выбором. Фигуристка призналась, что довольна своим видом, несмотря на критику, и призвала не осуждать ее за эксперименты.
23-летняя олимпийская чемпионка в интервью Евгении Медведевой поделилась, что из-за плотного графика порой забывает поесть. Это и привело к заметному похудению.

«Команда не даст соврать, порой так много работы, что реально забываешь поесть. Раньше я возмущалась, когда такое говорили другие. Теперь прекрасно их понимаю», — поделилась она в YouTube-шоу «Бес Комментариев».
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Загитова отметила, что ей нравится ее текущая фигура, хотя хейтеры называют худобу болезненной. Девушка подчеркнула, что каждому человеку подходит своя идеальная форма, и поблагодарила за поддержку тех, кто называет ее «красоткой».

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«Кому-то нравится попышнее, чтобы было за что взяться, грубо говоря, а кому-то нравятся тоненькие. Это абсолютная вкусовщина (...) Если человеку что-то не нравится в себе, почему бы ему это не исправить? Не вижу в этом ничего такого…», — добавила Алина.
Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Фигуристка подтвердила, что намеренно увеличивала губы. Это решение она приняла, когда ей поставили брекеты, чтобы поднять самооценку. Загитова также рассказала, что с возрастом ее лицо изменилось само — ушли щеки, появились скулы.

«Я поставила брекеты, у меня полностью изменилось лицо. Мне даже бабушка об этом говорит: «А куда делись твои щечки? А почему такие скулы?» Она самый главный хейтер мой», — пошутила спортсменка.
При этом Загитова отрицает пластические операции. Она объяснила, что слишком сильно боится операций и наркоза, поэтому никогда бы не пошла на подобное — хотя в прошлом Алина действительно комплексовала из-за своих щек.

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#операции
#интервью
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Клава Кока раскрыла, станет ли она крестной мамой дочери Мари Краймбрери или нет
23 мая 2025, 04:16

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока поделилась, что одной из первых поздравила подругу Мари Краймбрери с рождением дочери. Она также раскрыла, станет ли для малышки крестной мамой или нет.
Певица, близко общающаяся с Мари и Давидом Манукяном, пока не видела новорожденную. Кока поздравила счастливых родителей дистанционно — позвонила Краймбрери вскоре после того, как та вернулась к себе из роддома.

Многие поклонники думали, что Клава могла бы стать крестной дочери Мари и Давида, учитывая их теплое общение. Но певица удивила.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

«Нет, (крестной мамой) буду не я», — заявила она в разговоре с 7Дней.ru на премии RU.TV.
Даже если Клава уже знает, кому достанется эта честь, секрет она пока разглашать не стала.

Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
Это не первый раз, когда ожидания фанатов не оправдались. Ранее в крестные отцы прочили Диму Билана, но он отказался, сославшись на нехватку времени и уже имеющихся крестников.

При этом Мари он, разумеется, тоже поздравил — и даже подготовил родителям полезный подарок.

«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»
«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»
Кстати, XIV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV в Москве стала для Клавы Коки особенно значимой. Девушка стала одним из триумфаторов премии. 28-летняя исполнительница впервые получила награду как лучшая певица.

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Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
23 мая 2025, 03:33

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов впервые вышли в свет вместе после свадьбы. Пара нежно обнималась на красной дорожке премии RU.TV.
Артистка появилась на музыкальной премии в Москве в сдержанном, но стильном наряде: черные брюки, жилет, белая рубашка и сумка на цепочке. Образ дополнялся красной помадой и распущенными волнистыми волосами, сообщает PeopleTalk.

Чуть позже в личном блоге Дайнеко выложила видео, на котором показала полное «преображение»: Виктория записала процесс того, как собиралась на событие.

Можно было увидеть ускоренные моменты того, как она накладывает макияж, сомневается в выборе одежды и, наконец, достигает результата, которым довольна.

Виктория Дайнеко (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Беркели же для похода на музыкальную премию выбрал строгий костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком, гармонично дополняя жену. Пара, не скрывая чувств, позировала в объятиях, излучая тепло и счастье.

Кстати, во время премии Дайнеко дала интервью, где поделилась планами на свадебное путешествие.

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram* @victoriadaineko)

Виктория, воспитывающая девятилетнюю дочь Лизу от экс-супруга Дмитрия Клеймана, рассказывала в шоу «Злые языки», что познакомилась с Овезовым в соцсетях. Она первой написала ему.

Дайнеко описывает мужа как интеллигентного и серьезного, а их отношения — как глубокую дружбу, в которой Беркели стал близким человеком и для ее дочери.

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#шоу
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«Один тут не вывезет»: Психолог объяснил кризис и разлад в отношениях Собчак с Богомоловым
Психолог Костеренко допустил развод Собчак и Богомолова из-за кризиса «охлаждения»
23 мая 2025, 02:02

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов переживают кризис в браке. Это может привести к разводу, если они не начнут работать над отношениями, заявил психолог Сергей Костеренко.
Эксперт заметил холодность и сдержанность пары на публике, но не счет это странным.

«Любые пары рано или поздно проходят стадию охлаждения. Накапливаются проблемы, обиды. Цикличность в отношениях предсказуема. Сейчас эта семья проходит один из таких кризисов», — отметил Костеренко в разговоре с изданием «Абзац».
Ксения Собчак на отдыхе с сыном (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

В последнее время Собчак часто появляется на мероприятиях одна или отдыхает с сыном, что подпитывает сплетни о разладе. К тому же, ходят слухи о романе Богомолова с актрисой Софьей Синицыной, хотя фактического подтверждения им все еще нет.

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Костеренко отметил, что накопленные проблемы и обиды требуют от обоих супругов усилий, чтобы избежать разрыва. Преодоление кризисной стадии способно вывести отношения на новый уровень.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)

«Правда, (отношения) могут и развалиться. Один тут не вывезет. Они должны оба работать над собой», — заключил психолог.
К слову, недавно Собчак впервые за долгое время появилась на светском мероприятии в компании мужа Константина Богомолова. Супруги посетили премьеру второго сезона сериала «Фишер. Затмение».

Ксения обозначила, что доверяет Константину и не реагирует на слухи о его похождениях «на сторону».

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#брак
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#отношения
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