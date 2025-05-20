Семенович о том, как фанат стащил ее со сцены: «Я при этом продолжала петь»

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)
Певица Анна Семенович рассказала, как во времена работы в группе «Блестящие» на концерте один из фанатов стащил ее со сцены. Она поделилась историей в беседе с Kp.ru.
Со слов Семенович, у нее в карьере был редкий случай агрессии со стороны поклонников. Тогда поклонник в состоянии алкогольного опьянения схватил артистку, перекинул через плечо и понес в зал.
Певица поделилась, что после ухода из группы у нее осталось много фанатов, однако таких случаев больше не было. Семенович уверяет, что ее поклонники ведут себя прилично.
Напомним, что Анна Семенович являлась одной из наиболее ярких участниц «Блестящих». Она появлялась на сцене вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. Знаменитость ушла из коллектива коллектив 2008 году, а сейчас успешно выступает одна.
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«Я при этом продолжала петь, как учили нас продюсеры: что бы ни случилось — пой. Но меня очень быстро освободила охрана, на следующий день этот человек прислал цветы с извинениями», — откровенничала Анна.
Певица поделилась, что после ухода из группы у нее осталось много фанатов, однако таких случаев больше не было. Семенович уверяет, что ее поклонники ведут себя прилично.
Напомним, что Анна Семенович являлась одной из наиболее ярких участниц «Блестящих». Она появлялась на сцене вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. Знаменитость ушла из коллектива коллектив 2008 году, а сейчас успешно выступает одна.
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Ольга Енгалычева