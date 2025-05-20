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Семенович о том, как фанат стащил ее со сцены: «Я при этом продолжала петь»

Анна Семенович рассказала, как фанат стащил ее со сцены
Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович рассказала, как во времена работы в группе «Блестящие» на концерте один из фанатов стащил ее со сцены. Она поделилась историей в беседе с Kp.ru.
Со слов Семенович, у нее в карьере был редкий случай агрессии со стороны поклонников. Тогда поклонник в состоянии алкогольного опьянения схватил артистку, перекинул через плечо и понес в зал.

«Я при этом продолжала петь, как учили нас продюсеры: что бы ни случилось — пой. Но меня очень быстро освободила охрана, на следующий день этот человек прислал цветы с извинениями», — откровенничала Анна.

Певица поделилась, что после ухода из группы у нее осталось много фанатов, однако таких случаев больше не было. Семенович уверяет, что ее поклонники ведут себя прилично.

Напомним, что Анна Семенович являлась одной из наиболее ярких участниц «Блестящих». Она появлялась на сцене вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. Знаменитость ушла из коллектива коллектив 2008 году, а сейчас успешно выступает одна.

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«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна
Волочкова ни разу не встречалась с родными мужа её дочери Ариадны
20 мая 2025, 20:53

Анастасия Волочкова с зятем Никитой Григоряном (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова около месяца назад выдала замуж свою единственную 19-летнюю дочь Ариадну. Избранником студентки стал бизнесмен Никита Григорян.
Никита произвёл на артистку хорошее впечатление, однако она до сих пор не знакома с его родителями. К слову, Анастасия не придаёт этому большого значения.

«Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту – и всё. Мне достаточно того, что я Никите доверяю», – отметила Волочкова в беседе с MK.RU.
Также балерина поделилась, что молодожёны решили не ехать заграницу в медовый месяц, а провели время в её загородном особняке в компании близких друзей, которые присутствовали на их венчании.

После Волочкова уточнила, что все её владения в итоге перейдут Ариадне, как единственной наследнице.

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#свадьба
#дети
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«Вот и настал тот день»: Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление
Прохор Шаляпин заявил о поиске работы
20 мая 2025, 20:38

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин, известный своей любовью к свободной жизни без проблем и всяческим избеганием труда, вышел на связь с подписчиками и сделал заявление, идущее вразрез с его принципами.
Артист, который совсем недавно заявлял, что «не для работы создан человек», заявил о поиске... работы.

«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу», – написал Шаляпин в личном блоге.
К посту он прикрепил адрес своей электронной почты, куда можно скидывать предложения.

А пока работа не найдена, Шаляпин решил воспользоваться случаем и отдохнуть. Певец уехал на курорт от дождливой российской погоды. Прохор публикует фото и видео из отеля, где он купается в бассейне, загорает и наслаждается видами.

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#артист
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«Кукушку сорвало»: Надежда Бабкина о гневных высказываниях Аллы Пугачёвой в адрес россиян
Певица Надежда Бабкина заявила, что у Аллы Пугачёвой «сорвало кукушку»
20 мая 2025, 20:19

Надежда Бабкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Надежда Бабкина высказала мнение о поведении Аллы Пугачёвой, покинувшей Россию после начала СВО.
Примадонна неоднократно нелестно высказывалась в адрес бывших соотечественников и коллег по цеху. Бабкина назвала такое поведение неадекватным, в частности имея в виду слова звезды о «рабах и холопах» и заявление о том, что только ненормальные люди будут возвращаться в Россию.

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», – прокомментировала поведение артистки Бабкина в интервью aif.ru.
Также руководительница театра «Русская песня» отметила, что давно не читала новости про гневные высказывания исполнительницы хита «Миллион алых роз», поскольку интересуется людьми, которые принесли пользу России и остались на родине в трудные для неё времена.

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#россия
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«Я бросаю детей»: победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей бывшему мужу и переедет в Москву
Победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей экс-мужу и переедет в Москву
20 мая 2025, 19:27

Александра Сухорукова (фото: Telegram @naOmarov)

Александра Сухорукова решила кардинально изменить свою жизнь. Звезда готовится к переезду в Москву, однако для этого ей придётся разлучиться с детьми.
Жительница Новокузнецка стала первой девушкой, победившей в серии проектов «Выжить в...». После триумфа на телевидении в личной жизни Александры произошли серьёзные изменения – она развелась с отцом своих двоих дочерей после венчания и спустя 10 лет брака. Также Сухорукова выставила на продажу загородный дом.

Теперь стало известно, что телезвезда решилась на переезд в Москву. Однако для этого ей придётся расстаться с двумя дочерьми. Сухорукова опубликовала трогательное видео с подписью: «Я бросаю детей, чтобы наладить свою жизнь».

Победительница шоу «Выжить в Дубае» назвала решение уехать от детей самым сложным выбором в её жизни. По словам девушки, она слишком долго оттягивала этот момент, однако пришло время действовать.

«Я всегда выбирала детей. Как бы внутри не кричало: "Выбери себя". Но сейчас я понимаю – либо так, либо никак иначе... Мне придётся оставить детей бывшему мужу и уехать. Как же разрывает изнутри от этой мысли. Да, я решила переехать в Москву, но понимаю, что ехать втроём не выйдет», – пояснила Сухорукова в личном блоге.
У Александры будет время до конца лета, чтобы обустроиться в столице и перевезти детей. Участница проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» хочет дать детям лучшую жизнь, но для этого ей необходимо пойти сложный жизненный этап.

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Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Даву и Мари Краймбрери с рождением первенца
20 мая 2025, 18:56

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин поздравили рэпера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери (Марину Жадан) с рождением первенца, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительнице хита «Часики» нравится творческая деятельность Краймбрери и она полагает, что певица отлично справится с родительскими обязанностями.

«Поздравляем от души! Рады! Она — очень классная девчонка и, я думаю, она будет прекрасной мамой, и Дава прекрасным отцом. Мы за них очень рады!», — призналась Валерия.

Напомним, несколько дней назад в одной из клиник Москвы Мари Краймбрери родила. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Мама Давы случайно рассекретила пол малыша, называв внучку «сеньоритой-вкусняшкой».

Ранее сообщалось, что рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
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#продюсер
#ребёнок
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