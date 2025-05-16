«Кайфую от этой процедуры с 27 лет»: Анна Семенович рассказала, как борется с морщинами

Анна Семенович (Фото: Инстаграм*/ann_semenovich)
Бывшая солистка группы «Блестящие» поделилась с поклонниками особенностями ухода за собой. Так, 45-летняя Анна Семенович нисколько не опасается бьюти-экспериментов: она охотно соглашается на различные косметологические процедуры.
Звезда сама же призналась, что регулярно делает уколы красоты. Все ради сохранения молодости.
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«Колю с 27 лет и кайфую от этой процедуры. Не вижу ничего в ней страшного, хотите ходить без морщин, так начните колоть ботокс. Это не больно!» — посоветовала Анна.Кроме того, артистка рассказала, что именно может помочь избавиться от второго подбородка. Вдобавок она пошутила, что главное — задать правильный ракурс для фото и видео. Таким образом, по ее словам, можно скрыть эту неприятную деталь во внешности.
«На самом деле, конечно, убрать лишний вес. Здесь у многих есть такая жировая ловушка. Сделать липосакцию и вообще не париться, потом подтянуть кожу. Заняться собой, только так можно убрать второй подбородок. Сам он не уйдет!» — объяснила Семенович.Читайте также:
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Лидия Пономарева