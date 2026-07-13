Анна Семенович объяснила свои слова о том, что женщины сами «притягивают козлов»

13 июля 2026, 21:18

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович объяснила в личном блоге, что имела в виду под фразой о притягивании женщиной недостойных партнёров.





Артистка уточнила: говоря о том, что представительницы прекрасного пола «сами притягивают козлов», она имела в виду недостаток самоуважения. Певица считает: когда дама не ценит себя, то часто соглашается на партнёра, который ей на самом деле не подходит.

«Я так сказала, потому что так очень часто бывает. На моём опыте, на опыте моих подруг я это очень часто вижу. Потому что если женщина не уважает себя, то она соглашается на партнёра «недо». Не того, кого она хотела», — заявила Анна.