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«Огромный дискомфорт»: Ольга Бузова вернулась к работе и терпит боль в ортезе

Ольга Бузова отказалась от костылей, но продолжает носить ортез на ноге
Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова вернулась к работе после того, как взяла паузу в выступлениях из-за ухудшения самочувствия. Певица дала интервью «Комсомольской правде», в котором подробно рассказала о своём состоянии.



Звезда подтвердила, что уже отказалась от костылей, однако нога остаётся в жёстком ортезе — этот фиксатор не позволяет сгибать колено.

«Так как мне доставляет огромный дискомфорт любое движение в ноге, пока полностью не заживёт рана, нельзя начать разрабатывать колено», — рассказала Ольга.
Несмотря на боль и ограничения, Бузова уже приступила к съёмкам и концертным репетициям, совмещая лечение с плотным рабочим графиком.

Следует отметить, что ещё до возвращения к работе артистка говорила, что мечтает отказаться от костылей. Эти опоры, украшенные 24 тысячами кристаллов Swarovski, постоянно напоминали ей о перенесённой травме.
Ольга Щелокова

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