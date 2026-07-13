«Огромный дискомфорт»: Ольга Бузова вернулась к работе и терпит боль в ортезе

13 июля 2026, 21:05

Ольга Бузова отказалась от костылей, но продолжает носить ортез на ноге

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова вернулась к работе после того, как взяла паузу в выступлениях из-за ухудшения самочувствия. Певица дала интервью «Комсомольской правде», в котором подробно рассказала о своём состоянии.





Звезда подтвердила, что уже отказалась от костылей, однако нога остаётся в жёстком ортезе — этот фиксатор не позволяет сгибать колено.

«Так как мне доставляет огромный дискомфорт любое движение в ноге, пока полностью не заживёт рана, нельзя начать разрабатывать колено», — рассказала Ольга.