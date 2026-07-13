«Это она бухает»: Волочкову пристыдили за её «алкогольные» стереотипы о России

13 июля 2026, 20:32

Общественник Глущенко опроверг слова Волочковой о повальном пьянстве в России

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заместитель председателя «Союза борьбы за народную трезвость» Анатолий Глущенко отверг утверждение Анастасии Волочковой о том, что «полстраны бухает».





В беседе с «Абзацем» общественник назвал это устаревшим стереотипом из 90-х. Глущенко указал, что статистика демонстрирует обратное: потребление алкоголя в России снизилось с 19 до 7,5 литра на душу населения. Кроме того, он посоветовал балерине обратиться к специалистам.

«Анастасия остаётся в категории допускающих алкоголь, и именно она, выражаясь её же сленгом, бухает. Разницы между дешёвым фанфуриком из аптеки и дорогим просекко в бокале нет никакой — это один и тот же наркотический яд», — отметил активист.