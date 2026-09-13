Анна Семенович объявила о помолвке
Певица Анна Семенович выходит замуж за Дениса Шреера
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович объявила, что выходит замуж. Возлюбленный певицы Денис Шреер сделал ей предложение руки и сердца.
Артистка поделилась радостной новостью в социальных сетях. Она опубликовала фото кольца с крупным камнем.
«Сегодня всё изменилось. Я сказала "да"», — написала Семенович.Для 46‑летней Анны это будет первое замужество. Своего избранника она представила публике в 2024 году. Тогда мужчина ещё состоял в браке. По словам Семенович, в семье давно назрели проблемы, а развод осложнялся особенностями немецкого законодательства — в тот период Шреер делил время между Россией и Германией. Окончательно он оформил расторжение брака только в текущем году.