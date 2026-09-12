Mash: актера Александра Збруева госпитализировали в Москве
В Москве врачи скорой помощи прибыли к народному артисту РСФСР Александру Збруеву. Об этом стало известно вечером 12 сентября.
По данным Mash, у 88-летнего актера резко обострилось урологическое заболевание. Медики оказывали ему помощь на месте.
Позже Telegram-канал сообщил, что Збруева госпитализировали. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.
Ранее выписанный из больницы Александр Збруев раскрыл детали возвращения в «Ленком». Тогда в декабре 2025-ого мэтр говорил, что у каждой роли есть свой исполнитель.
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