Фанаты «Ленинграда» подрались на концерте
В Минеральных Водах на концерте группы «Ленинград» произошла массовая драка. Инцидент случился 11 сентября в выставочном зале «МинводыЭКСПО», где билеты стоили от пяти тысяч рублей.
По данным Telegram-канала SHOT, причиной потасовки стала шапка, брошенная в толпу одним из участников. Зрители с задних рядов начали толкаться и пробиваться к сцене, мешая остальным. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
Охрана вмешалась и задержала самых агрессивных участников, после чего выгнала их. Концерт продолжился. Очевидцы утверждают, что зачинщики были пьяны.
Ранее на российской базе отдыха произошла массовая драка со стрельбой. Подробности — в нашем материале.
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