«С днем рождения, Мастер!»: Валерия опубликовала совместные кадры с Кобзоном в честь его 89-летия — фото
Певица Валерия вспомнила Кобзона, которому 11 сентября исполнилось бы 89 лет
11 сентября легендарному певцу Иосифу Кобзону исполнилось бы 89 лет. В памятную дату коллеги и поклонники вспоминают артиста, а певица Валерия поделилась историей о том, какую роль он сыграл в её профессиональном становлении.
На своей странице в соцсетях Валерия опубликовала архивное видео совместного выступления с Кобзоном. Певица призналась, что именно маэстро одним из первых разглядел в ней профессиональный потенциал и поверил в её талант.
«Есть люди, которые просто встречаются на нашем пути. А есть те, кто этот путь определяет… С днем рождения, Мастер! 89 лет — это дата. А память о Вас — вне времени», — говорится в посте.Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Причиной смерти стало прогрессирование онкологического заболевания. По словам лечащих врачей, болезнь развивалась до четвертой стадии.