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«С днем рождения, Мастер!»: Валерия опубликовала совместные кадры с Кобзоном в честь его 89-летия — фото

Певица Валерия вспомнила Кобзона, которому 11 сентября исполнилось бы 89 лет
Иосиф Кобзон (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

11 сентября легендарному певцу Иосифу Кобзону исполнилось бы 89 лет. В памятную дату коллеги и поклонники вспоминают артиста, а певица Валерия поделилась историей о том, какую роль он сыграл в её профессиональном становлении.



На своей странице в соцсетях Валерия опубликовала архивное видео совместного выступления с Кобзоном. Певица призналась, что именно маэстро одним из первых разглядел в ней профессиональный потенциал и поверил в её талант.

Иосиф Кобзон и Валерия (Фото: Instagram*/valeriya)

«Есть люди, которые просто встречаются на нашем пути. А есть те, кто этот путь определяет… С днем рождения, Мастер! 89 лет — это дата. А память о Вас — вне времени», — говорится в посте.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в Москве в возрасте 80 лет. Причиной смерти стало прогрессирование онкологического заболевания. По словам лечащих врачей, болезнь развивалась до четвертой стадии.
Никита Кротов

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