«С днем рождения, Мастер!»: Валерия опубликовала совместные кадры с Кобзоном в честь его 89-летия — фото

12 сентября 2026, 20:43

Певица Валерия вспомнила Кобзона, которому 11 сентября исполнилось бы 89 лет

Иосиф Кобзон (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

11 сентября легендарному певцу Иосифу Кобзону исполнилось бы 89 лет. В памятную дату коллеги и поклонники вспоминают артиста, а певица Валерия поделилась историей о том, какую роль он сыграл в её профессиональном становлении.





На своей странице в соцсетях Валерия опубликовала архивное видео совместного выступления с Кобзоном. Певица призналась, что именно маэстро одним из первых разглядел в ней профессиональный потенциал и поверил в её талант.



Иосиф Кобзон и Валерия (Фото: Instagram*/valeriya)



«Есть люди, которые просто встречаются на нашем пути. А есть те, кто этот путь определяет… С днем рождения, Мастер! 89 лет — это дата. А память о Вас — вне времени», — говорится в посте.