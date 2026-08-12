Анна Семенович отправилась в Германию с возлюбленным — фото

12 августа 2026, 22:07

Анна Семенович путешествует по Германии с возлюбленным Денисом Шреером

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

46-летняя Анна Семенович отправилась в романтическое турне по Германии с 45-летним возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером. Об этом стало известно из ее блога в телеграм.





Первым пунктом путешествия стал Франкфурт, где проживают родители избранника певицы. Пара посетила семью Дениса, а затем отправилась на прогулку по живописному курортному городку Кёнигштайн. Артистка призналась, что контраст между динамичной Москвой и умиротворяющей атмосферой немецкого городка оказался особенно заметным.



Анна Семенович и Денис Шреер (Фото: телеграм/@annsemenovich)

После неторопливых прогулок влюблённые направились в Баден-Баден, чтобы увидеть знаменитый курорт. Для выхода в свет Семенович выбрала необычный аксессуар — кокошник с надписью «Любовь». С иронией певица заметила, что решила таким образом привнести в Европу частицу русского колорита.





«Посмотрите, какая я красотка. Русские традиции привезла в Европу. Хожу тут в кокошнике, написано «Любовь». Мы приехали в Баден-Баден, я мечтала его посмотреть. Буду вам все показывать и рассказывать», — говорится в посте.