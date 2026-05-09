«Всё про деньги, тачки, цацки»: Анна Семенович сравнила песни 90-х и современные треки
Анна Семенович поделилась своим мнением о том, почему молодое поколение всё чаще обращается к музыке 90-х и начала 2000-х. По словам артистки, слушателей привлекает эмоциональность и искренность песен того времени. Об этом сообщает РИА Новости.
Певица считает, что многие современные композиции сосредоточены в первую очередь на теме роскошной жизни, денег и внешнего успеха, тогда как хиты прошлых десятилетий строились вокруг чувств, переживаний и жизненных историй. Именно эта «душевность», по мнению Семенович, делает старые песни близкими для аудитории даже спустя годы.
В разговоре артистка отметила, что музыка раньше позволяла человеку проживать целую историю вместе с исполнителем, а не просто слушать набор популярных фраз или трендовых образов. В качестве примера она привела композиции группы «Блестящие» — «За четыре моря» и «Восточные сказки», которые, по её словам, до сих пор вызывают эмоциональный отклик у слушателей.
Анна Семенович призналась, что рада возросшему интересу молодёжи к музыке прошлых лет и считает это подтверждением того, что искренние и эмоциональные песни остаются актуальными вне зависимости от времени.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России