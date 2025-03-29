Анна Семенович ответила хейтерам, обвинившим её в получении медали за выдающуюся грудь

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович ответила недоброжелателям, которые заявляют, что она получила медаль за свою выдающуюся грудь.
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Как сообщалось, власти отметили вклад Семенович в развитие российской культуры и искусства, а также её многолетнюю плодотворную деятельностью.
При этом хейтеры сразу же обрушились на исполнительницу, обесценив всю её деятельность.
Артистка в ответ отметила, что её наградили в том числе за многолетнюю поддержку военнослужащих и семей солдат.
Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»
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При этом хейтеры сразу же обрушились на исполнительницу, обесценив всю её деятельность.
Артистка в ответ отметила, что её наградили в том числе за многолетнюю поддержку военнослужащих и семей солдат.
«Особо хочу отметить, важный для меня факт, что медаль я получаю в первую очередь, как многолетняя ведущая программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». Более чем за 12 лет передача стала не просто музыкальным эфиром, а большим социальным проектом. Каждое воскресенье мы не только поддерживаем наших военных, исполняющих долг, но и оказываем поддержку, помощь тысячам женщин: матерям, женам, сёстрам, которые ждут своих защитников из армии. Вместе с коллективом «Русского радио» все эти годы я постоянно посещаю воинские части, госпиталя, зоны проведения СВО», – написала Семенович в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова