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«Я не могу представить, чтобы этот медвежонок ударил женщину»: Анна Семенович ответила на обвинения жены возлюбленного

Анна Семенович заявила, что её возлюбленный Денис Шреер не может ударить женщину
Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович откровенно рассказала об отношениях с возлюбленным. 45-летняя певица призналась, что её избранник по-прежнему женат.
Отношения бывшей солистки группы «Блестящие» и бизнесмена Дениса Шреера длятся уже два года. Они познакомились в ресторане, при этом мужчина не сразу узнал Семенович.

Анна рассказывала, что её избранник всё ещё женат. Это связано с тем, что брак был заключён в Германии, а по местным законам для его расторжения требуется несколько лет. Певица отметила, что бракоразводный процесс идёт, и она надеется, что уже в этом году Шреер будет официально свободен.

Бизнесмен сразу рассказал Анне, что состоит в браке, но уже давно не живёт вместе с женой. По словам звезды, супруга Дениса уже счастлива с другим мужчиной, но так просто отпускать мужа она не намерена. Женщина дала интервью, в котором обвинила Шреера в рукоприкладстве и назвала его абьюзером. Семенович поспешила защитить возлюбленного.

«Я знаю Дениса два года. Я не могу представить, чтобы этот добрый медвежонок ударил женщину. Может, он на неё как-то прикрикнул... Просто если бы он ударил женщину... У него рост 196 см, он крупный, бывший спортсмен. Его бы посадили в тюрьму в Германии. Я больше скажу. Когда люди разводятся, они делят деньги. И это был некий шантаж с её стороны – если не дашь то, что хочу, то пойду в прессу и буду пакостить вам», – сообщила певица в телепрограмме «Судьба человека» на канале «Россия».
Семенович отметила, что Денис очень переживал из-за обвинений жены, поскольку перед уходом обеспечил её всем необходимым – шикарным домом, автомобилем за 15 млн рублей, брендовыми вещами и возможностью путешествовать и отдыхать в любом уголке мира. Но женщине оказалось этого мало, поэтому она предала огласке интимные моменты их совместной жизни и даже добавила что-то от себя, обвинив Шреера в насилии.

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Удары судьбы Дмитрия Астрахана: потеря ребенка и смерть жены, как сейчас живет режиссер?
17 марта 2025, 12:34

Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)

Сегодня, 17 марта, свой день рождения отмечает Дмитрий Хананович Астрахан — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, кинопродюсер и телеведущий. Ему исполняется 68 лет.
В своей работе режиссёр добился значительных успехов и завоевал признание публики. О творческом пути и личной жизни создателя фильма «Ты у меня одна» читайте в материале «Радио 1».

Детство


Дмитрий Астрахан появился на свет 17 марта 1957 года в городе Ленинграде в семье, которая растила уже четверых сыновей. Его отец, Ханан Маркович, и мать, Сусанна Марковна, родом из Белоруссии. Он родился в Борисове, а она — в Гомеле. В Северную столицу молодые люди приехали, чтобы получить образование. Здесь, на историческом факультете Ленинградского государственного университета, они и встретились.

Дмитрий в школе очень любил математику, старшие классы оканчивал в физико-математической школе. После получения аттестата последовало поступление в Ленинградский электротехнический институт. Только заканчивать его талантливый юноша не захотел и уже после своих 20 лет начал всё сначала в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Творческий путь


Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)

Получив диплом режиссёра-постановщика, Дмитрий Хананович переехал в Свердловск, где занял должность главного режиссёра в Театре юного зрителя. Кроме того, он начал преподавать в местном театральном училище. Среди своих учениц он встретил свою супругу Ольгу Беляеву.

Спустя время молодая семья перебралась в Санкт-Петербург, где режиссёр продолжил работу в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. В 1991 году Астрахан впервые появился на большом экране, и это было сразу в двух ипостасях: он выступил режиссёром фильма «Изыди!» и сыграл в нём небольшую роль.

Фильм имел успех у публики, и новые шедевры не заставили себя ждать. Ленты «Ты у меня одна» и «Перекрёсток» последовали одна за одной и закрепили за Дмитрием Ханановичем статус хорошего режиссёра.

Трагедия в семье


Ольга Беляева (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)

Брак Дмитрия Ханановича с актрисой Ольгой Беляевой был счастливым. Жена родила режиссеру двоих детей. Первому ребенку врачи при рождении диагностировали неоперабельный порок сердца. Малыш смог прожить только 40 дней. Эта трагедия сильно сказалась на отношениях пары, и, несмотря на рождение второго ребенка, супруги все же разошлись.

В мае 2000 года произошла еще одна трагедия. В доме, где находились Ольга и сын Павел, произошло возгорание.

«Какие-то подонки подожгли дверь квартиры, в которой жили моя бывшая жена Оля и сын Паша. Едкий дым просочился в помещение. Оля спросонья не поняла, откуда исходит опасность, схватила ребенка на руки, выбежала из квартиры и… попала в огонь. Это дикая нелепость… Страшная драма… Судьба… Оля с Пашей получили серьезные ожоги. Оля со мной говорила после пожара. Я сразу же приехал в больницу. Тогда не могли спасать людей с такими тяжелыми ожогами», — делился режиссер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Павла медикам спасти удалось, а вот организм Ольги не выдержал. 21 мая 2000 года актриса скончалась в возрасте 35 лет.

Новая жизнь


Дмитрий и Павел Астрахан (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)

Павел прошел сложное восстановление и множество пластических операций. Сейчас сыну режиссера уже более 30 лет. Он получил образование в одном из лучших музыкальных учебных заведений столицы — Институте имени А. Г. Шнитке. Павел — большой поклонник музыки. Он ведёт блог на платформе YouTube, где делится своими музыкальными творениями.

После пережитого Дмитрий Хананович тоже смог обрести свое счастье. Его второй женой стала балерина Мариинского театра Елена Громова. У супругов — пятеро совместных детей: четыре дочери, Мария, Наталья, Анна и Елизавета, и сын Виктор. Павел также воспитывался в новой большой семье.
«Это не большая заслуга. Большого ума не надо, таланта тоже. Всё, что надо, — согласие женщины и желание супруга. Шесть детей — не моя заслуга, а подвиг моей жены. Не давать женщине рожать — это неправильно», — цитирует Астрахана издание «Комсомольская правда».

В настоящее время Дмитрий Астрахан — известный и востребованный режиссёр. В его активе более 40 постановок, множество фильмов и сериалов.

В июне 2022 года Дмитрий Астрахан занял пост художественного руководителя Московского театра «Школа современной пьесы». В том же году он основал режиссёрскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Теперь он не только воспитывает своих детей, но и готовит молодые таланты для отечественного кинематографа.

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Суд принял новое решение по делу Лерчек, полгода находящейся под домашним арестом
Super: суд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
17 марта 2025, 12:17

Валерия Чекалина (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Сегодня состоялось очередное заседание по делу блогера.
Суд отклонил апелляцию Чекалиной и вновь оставил её под домашним арестом, сообщил адвокат блогера Константин Третьяков в беседе с Super. Сама Лерчек заседание пропустила, попросив рассмотреть жалобу без её участия.

Напомним, что защита Чекалиной настаивала на изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не принял такие предложения.

Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами Лерчек. Супруги и их сообщник Роман Вишняк направляли средства на счета иностранных банков, после чего предоставляли ложные сведения о назначении переводов.

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Дмитрий Борисов: путь в журналистике, конфликт с Андреем Малаховым и тайны личной жизни
17 марта 2025, 12:07

Дмитрий Борисов (РИА Новости / Владимир Трефилов)

Дмитрий Борисов — известный российский телеведущий и журналист, чья карьера началась ещё в школьные годы. Сегодня он — лицо Первого канала и уже успел заменить Андрея Малахова в одном из самых популярных шоу «Пусть говорят». «Радио 1» расскажет о том, как Борисов пришёл в мир телевидения, что случилось между ним и Малаховым, а также что скрывает его личная жизнь.

Детство Дмитрия Борисова: путь к журналистике


Будущий ведущий Первого канала родился 15 августа 1985 года в украинском городе Черновцы в семье филологов. Его отец, Дмитрий Бак, был профессором и руководителем музея истории российской литературы, а мать, Елена Борисова, преподавала в РГГУ и Гнесинском училище.

«Мои родители — филологи. Мама учит людей русскому языку и культуре речи, папа тоже преподаёт и руководит Литературным музеем. Они познакомились, когда оба учились в Черновицком университете. Вот их отцы — военные. Один мой дедушка — врач, другой — авиатор», — рассказывал Борисов.

Интересный факт: хотя родители Борисова не разводились, он носит девичью фамилию матери. По словам самого журналиста, ещё в детстве его как бы «разделили».

«Мама очень хотела меня назвать по-другому, но папа очень хотел, чтобы я был Димой. И они меня "разделили": у меня имя — папино, а фамилия мамина», — сказал ведущий.

Дмитрий Борисов (фото: Instagram* / dd.borisov)

Первые годы жизни мальчик много путешествовал с семьёй, а после Чернобыльской катастрофы родители перевезли его в Москву. Там он пошёл в первый класс и увлёкся журналистикой: сначала писал в школьной газете, а затем устроился на радио.

«Я знал, чем хочу заниматься. Когда был ребёнком, в доме всегда работало радио, и я понял, что хочу попасть туда. Мне показалось, что самый верный путь — написать главному редактору. Предложил какую-то довольно наивную, как сейчас понимаю, концепцию программы, расписал всё по-взрослому. От идеи тогда отказались, но меня пригласили, сначала на стажировку. И затянулась эта история на много лет», — вспоминал Борисов.

После школы Дмитрий Борисов поступил в РГГУ на историко-филологический факультет, а затем продолжил обучение в аспирантуре. Журналист признавался, что выбрал специальность, следуя по стопам родителей.

Как Дмитрий Борисов попал на Первый канал


Карьеру на радио Борисов начал в 15 лет — сначала вёл новостную программу, затем музыкальную. Уже в юном возрасте он брал интервью у известных личностей и ездил в командировки.

Вскоре его заметили на Первом канале. В 2006 году, когда Дмитрию было 21 год, ему предложили работу. Однако Борисов едва не отказался из-за напряжённого графика. Но всё же он согласился и стал ведущим новостей.

«Главным аргументом против было то, что меня заставят читать чуждый мне текст. Но пока мне ещё ни разу не приходилось связываться с подобным дискомфортом. А минус только один: первый раз я выхожу в эфир в пять утра, а значит, в "Останкино" должен быть уже к трём часам ночи. Так что в свою рабочую неделю я совсем перестал спать по ночам», — вспоминал Дмитрий.

Со временем его карьера стремительно пошла вверх:

  • вёл утренние, дневные и вечерние выпуски новостей;
  • комментировал парад на Красной площади;
  • принял участие в эстафете олимпийского огня перед Играми в Сочи;
  • вёл «Прямую линию с Владимиром Путиным».

В 2015 году Борисов стал генеральным продюсером «Первый канал. Всемирная сеть», а уже в 2016-м получил премию ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы.

Дмитрий Борисов (фото: Instagram* / dd.borisov)

Дмитрий Борисов и скандал с Андреем Малаховым


В 2017 году Андрей Малахов ушёл с Первого канала, а его место в «Пусть говорят» занял Борисов. По слухам, именно Малахов рекомендовал его на эту должность.

Но позже между журналистами произошёл конфликт. Малахов не знал, что Борисов уже начал сниматься в новых выпусках, и когда узнал, это стало для него неприятным сюрпризом.

«Но когда мне сообщили, что Борисов уже записывает "Пусть говорят", а он мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно. Я ему написал: "Это правда?" А он ответил что-то из серии: "Да… Всё в этом мире как крыло бабочки"…», — говорил Малахов.

Позже Андрей публично критиковал его работу, заявляя, что Дмитрию неинтересна тематика шоу, и это чувствуется.

«Понимаю, как ему нелегко. Он мало вовлечён в процесс, скорее, приходящая звезда. А надо быть вовлечённым. Когда ты не живешь с редакторами, не знаешь, что происходит с героями — это всё 25 кадром считывается. Рано или поздно это даёт сбой», — сказал Андрей.

Этот инцидент испортил их отношения, и с тех пор коллеги не поддерживают связь.

Дмитрий Борисов и Андрей Малахов (РИА Новости / Сергей Пятаков)

Личная жизнь Дмитрия Борисова


Борисов не любит рассказывать о личной жизни. Официально он не женат и детей не имеет. Однако СМИ приписывали ему романы с известными женщинами:

  • в 2009 году появились слухи о его связи с певицей Юлией Савичевой. Журналисты ждали новостей о свадьбе, но в итоге Юлия вышла замуж за другого;
  • позже зрители обсуждали возможные отношения Борисова с телеведущей Юлией Барановской. Однако оба всегда называли себя просто друзьями.

«Всем одновременно заниматься просто невозможно. Я не из тех, кто женится напоказ, а потом везде таскает за собой жену против её воли. Не волнуйтесь, у меня всё в порядке!» — сказал Борисов.

Куда пропал Дмитрий Борисов


После 2022 года Первый канал сократил количество развлекательных программ, из-за чего Борисов исчез с экранов. Тогда в интернете начали распространяться слухи о его эмиграции в США. Подогрел их пост художницы, которая выложила фото с Борисовым в Майами.

Сам журналист не комментировал эти догадки, но в июне вернулся в Россию.

Юлия Барановская, Дмитрий Борисов и Юлия Савичева (фото: Instagram* / dd.borisov)

А в сентябре 2023 года он снова появился на телевидении в шоу «Эксклюзив», где берёт интервью у российских звёзд.

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«Я впервые побывал в Кремле»: Никита Кологривый выступил на главной сцене страны вместе с Ларисой Гузеевой
Никита Кологривый и Лариса Гузеева приняли участие в гала-концерте в Кремле
17 марта 2025, 11:37

Никита Кологривый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Государственном Кремлёвском Дворце состоялся гала-концерт «Шедевры музыки и кино», посвященный памяти советского и российского композитора Андрея Петрова. Ведущей стала Лариса Гузеева, а знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве» исполнил Никита Кологривый.
Авторству Петрова принадлежит множество известных песен, звучавших в более чем 80 советских фильмах, в том числе «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», главную роль в котором исполнила Лариса Гузеева. Именно она вместе с актёром Максимом Авериным провела концерт в Кремлёвском Дворце.
Лариса Гузеева (фото: Telegram @larisaguzeevaof)

Кроме того, в Кремле выступили знаменитые артисты отечественной эстрады. Но неожиданностью для зрителей стал выход на сцену 30-летнего Никиты Кологривого, известного по роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актёр исполнил знаменитую композицию «А я иду, шагаю по Москве», которую изначально пел Никита Михалков, исполнивший главную роль в фильме «Я шагаю по Москве».

Кологривый исполнил шлягер вместе с детским ансамблем «Русский сувенир». После выступления артист признался, что атмосфера в Кремлёвском Дворце была для него непривычной.

«Вчера довелось впервые побывать на Кремлевской сцене! Вечер посвящен был советскому композитору Андрею Петрову! Спасибо детям за то, что скрасили его! Так, конечно, я чувствую себя там совершенно чужим. Среди этих глыб эстрады. Кто вообще смотрит сейчас такие концерты?», – написал Кологривый в своём Telegram-канале.
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Мама Юлии Началовой показала утопающую в цветах могилу знаменитой дочери
Мама Юлии Началовой показала букеты от поклонников на могиле певицы
17 марта 2025, 11:13

Никита Кологривый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юлии Началовой не стало шесть лет назад. Исполнительнице хита «Герой не моего романа» на момент смерти было всего 38 лет. Близкие певицы и её поклонники трепетно чтут память о звезде.
Вчера мама Началовой навестила могилу дочери на Троекуровском кладбище. Таисия Николаевна опубликовала в соцсетях видео с многочисленными букетами на чёрной каменной плите. Женщина подчеркнула, что поклонники помнят певицу и регулярно приходят на её могилу.

Также место погребения певицы посетила ей бывший директор Оксана Мостовлюк. Она тоже опубликовала видео, отметив, что за могилой Юлии ухаживают очень достойно.

Близкий друг артистки Александр Панайотов тепло высказался о ней. Певец заявил, что до сих пор переслушивает голосовые сообщения, которые отправляла ему Юлия. Артист не может принять смерть подруги и воспринимает её уход из жизни так, будто она «уехала в далекую какую-то гастроль».

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