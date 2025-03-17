«Я не могу представить, чтобы этот медвежонок ударил женщину»: Анна Семенович ответила на обвинения жены возлюбленного

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович откровенно рассказала об отношениях с возлюбленным. 45-летняя певица призналась, что её избранник по-прежнему женат.
Отношения бывшей солистки группы «Блестящие» и бизнесмена Дениса Шреера длятся уже два года. Они познакомились в ресторане, при этом мужчина не сразу узнал Семенович.
Анна рассказывала, что её избранник всё ещё женат. Это связано с тем, что брак был заключён в Германии, а по местным законам для его расторжения требуется несколько лет. Певица отметила, что бракоразводный процесс идёт, и она надеется, что уже в этом году Шреер будет официально свободен.
Бизнесмен сразу рассказал Анне, что состоит в браке, но уже давно не живёт вместе с женой. По словам звезды, супруга Дениса уже счастлива с другим мужчиной, но так просто отпускать мужа она не намерена. Женщина дала интервью, в котором обвинила Шреера в рукоприкладстве и назвала его абьюзером. Семенович поспешила защитить возлюбленного.
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Анна рассказывала, что её избранник всё ещё женат. Это связано с тем, что брак был заключён в Германии, а по местным законам для его расторжения требуется несколько лет. Певица отметила, что бракоразводный процесс идёт, и она надеется, что уже в этом году Шреер будет официально свободен.
Бизнесмен сразу рассказал Анне, что состоит в браке, но уже давно не живёт вместе с женой. По словам звезды, супруга Дениса уже счастлива с другим мужчиной, но так просто отпускать мужа она не намерена. Женщина дала интервью, в котором обвинила Шреера в рукоприкладстве и назвала его абьюзером. Семенович поспешила защитить возлюбленного.
«Я знаю Дениса два года. Я не могу представить, чтобы этот добрый медвежонок ударил женщину. Может, он на неё как-то прикрикнул... Просто если бы он ударил женщину... У него рост 196 см, он крупный, бывший спортсмен. Его бы посадили в тюрьму в Германии. Я больше скажу. Когда люди разводятся, они делят деньги. И это был некий шантаж с её стороны – если не дашь то, что хочу, то пойду в прессу и буду пакостить вам», – сообщила певица в телепрограмме «Судьба человека» на канале «Россия».Семенович отметила, что Денис очень переживал из-за обвинений жены, поскольку перед уходом обеспечил её всем необходимым – шикарным домом, автомобилем за 15 млн рублей, брендовыми вещами и возможностью путешествовать и отдыхать в любом уголке мира. Но женщине оказалось этого мало, поэтому она предала огласке интимные моменты их совместной жизни и даже добавила что-то от себя, обвинив Шреера в насилии.
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Анастасия Чинкова