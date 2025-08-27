Анна Семенович поделилась подробностями подготовки к свадьбе
Анна Семенович планирует бракосочетание с предпринимателем Денисом Шреером
Анна Семенович впервые откровенно рассказала о своих отношениях с бизнесменом Денисом Шреером и раскрыла планы по поводу предстоящей свадьбы. В интервью URA.RU певица поделилась, когда планируется праздник и каким она его видит.
История любви Анны и Дениса началась два года назад, и с тех пор поклонники пары ожидали новостей о возможном бракосочетании. Однако свадьба откладывалась — причиной стал прежний брак Дениса, чья бывшая жена вместе с ребёнком живёт в Германии.
«Бракоразводный процесс в Европе занимает довольно длительное время», – объяснила Семенович.Теперь, когда все препятствия позади, Анна с воодушевлением заявила, что их с Денисом торжество должно состояться в следующем году.